Hugh Jackman encuentra el amor al lado de Sutton Foster Los actores compartieron créditos en el musical de Broadway 'The Music Man' en 2022

Lunes, 28 de octubre 2024

Hugh Jackman, el famoso actor australiano, parece haber encontrado nuevamente el amor tras su separación de Deborra-Lee Furness después de 27 años de matrimonio. Según fuentes cercanas, Jackman habría comenzado una relación con la reconocida actriz de Broadway, Sutton Foster. La pareja, que coincidió en el escenario del musical 'The Music Man' en 2022, ha alimentado las especulaciones debido a la gran química que mostraron durante la obra. De acuerdo con medios como 'Page Six', los intérpretes comparten una relación discreta pero sólida, describiendo su conexión como un «secreto a voces» en los círculos cercanos.

Jackman y Deborra-Lee Furness emitieron hace un año un comunicado conjunto anunciando su separación después de casi tres décadas de unión. Por su parte, Foster ha iniciado el proceso de divorcio de su esposo, el guionista Ted Griffin. De momento, ambos han mantenido sus vidas privadas lejos de los objetivos, pero no han podido evitar que fuentes allegadas hayan comentado que están «enamorados» y que esta relación podría ir en serio. Un romance que marca una nueva etapa para actor, quien ha optado por un perfil bajo, dejando en el aire la posibilidad de que esta unión sea algo más que una amistad nacida en Broadway, aunque parece que su exmujer sospechó desde el principio de la buena sintonía que ambos destilaban en 'The Music Man'. Según el 'Daily Mail', cuando la pareja se divorció, acordó mantener en privado todo lo que había ocurrido durante su matrimonio, sin bien, una fuente cercana a la exmujer del actor ha asegurado que para Deborra «su relación no es un secreto».