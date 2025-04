El hijo de Ivonne Reyes pone tierra de por medio

Arantza Furundarena Sábado, 7 de mayo 2022, 00:08 | Actualizado 10:28h. Comenta Compartir

La paternidad de mi hijo es inamovible», declaraba rotunda Ivonne Reyes a este periódico. Sin embargo, han pasado tres años y la paternidad de su hijo continúa provocando intensos terremotos mediáticos. No hay nada tan sísmico en los platós como ese choque telúrico y visceral entre Reyes y Pepe Navarro. Presa de los nervios, el periodista entró en directo en 'Viva la vida' para llamar «repugnante e indigna» a la venezolana. Ella le ha replicado con una denuncia en el Juzgado de Violencia de la Mujer, «por insultos y miedo». En mitad del fuego cruzado, Alejandro, el hijo de ambos, ha decidido abandonar España.

La guerra Reyes-Navarro es desde hace años una realidad que supera, con mucho, cualquier ficción. Ni el más retorcido de los guionistas podría haber imaginado una trama tan intrincada y contradictoria. Si en un principio Pepe Navarro se negó (hasta cuatro veces, según la venezolana) a someterse a la prueba de paternidad destinada a demostrar que es el padre biológico del hijo de Ivonne Reyes, ahora, después de que un juez le atribuyera dicha paternidad por sentencia judicial a golpe de mazo, es él quien insiste en realizarse el test, mientras ella se niega en redondo a someter a su hijo de nuevo a la tortura de enfrentarse a un padre «que no le quiere».

Por su parte, la exmujer de Pepe, Eva Zaldívar, y su hija Andrea cuentan con sus propios análisis de ADN que demostrarían que Alejandro no desciende del presentador del legendario 'Esta noche cruzamos el Mississippi'. Zaldívar, que obtuvo la muestra biológica a través de un detective privado cuando Alejandro era aún menor de edad, ha afirmado recientemente que Ivonne «es mala» y conviene «mantenerla alejada». El acaloramiento ha llegado a tal grado que a nadie le sorprendió que en la emisión del 'Deluxe' donde se entrevistaba a Ivonne Reyes su presentador, Jorge Javier Vázquez, tuviera que suspender temporalmente el programa ante «un fuerte olor a quemado».

La prueba de ADN presentada por Zaldívar e hija no se admitió y Alejandro sigue siendo legalmente vástago de Pepe Navarro. El presentador insiste en que no es así y en su día declaró estar esperando «a que cumpla los 18 y sea mayor de edad» para decirle personalmente «Yo no soy tu padre». O sea, lo contrario de lo que le dijo Darth Vader a Luke Skywalker. Pero ese encuentro nunca se produjo. Y Alejandro, que acaba de cumplir 22 años, ha confesado en una exclusiva concedida a la revista 'Lecturas' que siente «vergüenza por ser hijo de Pepe Navarro». También ha relatado cómo a los 14 años contactó con el periodista e incluso le estuvo esperando a la puerta del colegio, pero él nunca pasó a recogerle.

Ahora el joven, tal vez resentido, ha decidido poner tierra de por medio. Según algunos, para escapar de la encarnizada batalla que sostienen sus progenitores. Aunque Ivonne Reyes lo matiza... En la última gala de los Premios Platino, la modelo explicó que su hijo «está en Estados Unidos estudiando Arte Dramático y Business and Marketing, y preparándose para ser actor». E incluso añadió que «no es porque sea mi hijo, porque yo soy muy crítica y muy exigente, pero es muy bueno, ya lo veréis».

Abortos, intentos de suicidio

El hecho es que en menos de dos semanas, Reyes y Navarro tendrán que verse las caras en los madrileños Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que han admitido a trámite la denuncia presentada por la venezolana. Cuando hace 22 años Ivonne Reyes dio a luz a Alejandro eludió revelar el nombre del padre de la criatura. «No hablemos del tema, no vale la pena», zanjó. Y durante años guardó celosamente el secreto. Sin embargo, cuando por fin se decidió a contarlo, no ahorró detalles: abortos, intentos de suicidio... «Tuve una especie de ceguera de amor, de pasión, una mezcla de todo. Pero me siento totalmente libre de aquella atadura. Para salir de un conflicto en bucle hay que ir al psicólogo. Yo he trabajado a fondo mi interior y gracias a eso y al deporte he logrado superarlo», confesó años más tarde a este diario.

Sin embargo, la guerra entre ellos continúa. Las declaraciones en los platós se recrudecen. Las denuncias se suceden. Las visitas a los juzgados no cesan. Y a todo ello se añade un elemento nuevo, la propia voz de Alejandro, que hasta ahora había permanecido en silencio. El tiempo dirá si el joven elige forjarse una carrera como actor al margen de la polémica o si por el contrario está dispuesto a labrarse un rentable perfil mediático. Queda por ver si esa exclusiva en una revista del corazón va a quedarse en anécdota o marcará una tendencia.