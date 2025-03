El hermanastro de Tatiana de Grecia, desaparecido

Joaquina Dueñas Martes, 21 de mayo 2024, 11:22 Comenta Compartir

Después del anuncio de su separación hace apenas unas semanas, la princesa Tatiana de Grecia vuelve a las portadas al conocerse la desaparición de su hermanastro, Attilio Brillembourg. La policía de Los Ángeles ha emitido una alerta para localizarlo después de que sus allegados intentarán contactar con él sin éxito. «Residente de Nueva York, fue visto el 18 de mayo a las 01:10, en la manzana 6000 de Vía Murphy, en la ciudad de Malibú. Existe preocupación por el bienestar del señor Brillembourg. Cualquier información, contacte con la oficina de homicidios del 'Sheriff', departamento de personas desaparecidas», recoge el aviso publicado por las autoridades en redes sociales y medios de comunicación locales.

De momento, no hay pistas de su paradero, de ahí que la policía esté solicitando la ayuda de la ciudadanía para su localización. Las autoridades han señalado que el desaparecido no tenía vínculo familiar y no han dado ninguna pista sobre su relación con la princesa, que no ha compartido la alerta ni ha querido atender a los medios que han intentado hablar con ella.

Lo cierto es que Attilio y Tatiana no han estado muy unidos. Él es hijo del padrastro de la princesa, fruto de un matrimonio del empresario venezolano previo al que tuvo con su madre. Además, según deja ver el comunicado oficial, el hombre tampoco mantiene contacto en la actualidad con su padre.

