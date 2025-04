Harry a Londres y Meghan a Santa Bárbara, la agenda por separado de los duques de Sussex

Joaquina Dueñas Lunes, 14 de octubre 2024, 15:10 Comenta Compartir

En los últimos meses han arreciado los rumores que apuntan a un regreso del príncipe Harry a los actos institucionales de la familia real británica, eso sí, con un perfil bajo. Parece que los problemas de salud del último año han favorecido que su figura vuelva a cobrar protagonismo. También han podido contribuir a ese regreso los fracasos en tierras americanas de los duques de Sussex. De momento, lo que estamos viendo es que las agendas de hijo menor del rey Carlos y de su esposa, Meghan Markle, toman rumbos diferentes y cada vez son más los actos a los que acuden por separado. Sin ir más lejos, la semana pasada, Harry visitaba Londres para asistir a una ceremonia de entrega de premios de una Fundación benéfica de la que es patrón mientras Meghan viajaba a Santa Barbara para la inauguración del Centro Girls Inc, con motivo del Día Internacional de la Niña.

Así, el príncipe Harry ha estado muy activo en los últimos meses, con varios compromisos internacionales en solitario. Recientemente, ha asistido a varios actos entre Nueva York y Londres, y ha viajado a Lesoto, donde continúa su labor solidaria con la organización Sentebale. Sin embargo, la ausencia de Meghan en estos viajes, particularmente en su última visita a Londres para los premios WellChild, ha levantado sospechas sobre un posible distanciamiento en la pareja.

Por su parte, Meghan ha continuado con su agenda en solitario. La semana pasada, la duquesa asistió a un evento en Santa Bárbara para celebrar el Día Internacional de la Niña, en el que participó en talleres de manualidades con jóvenes, aunque lo que más llamó la atención fue la ausencia de su anillo de compromiso, una joya creada por Harry con diamantes de la colección de Diana de Gales, lo que ha reavivado los rumores sobre posibles tensiones en su matrimonio. Este tipo de eventos solidarios, junto con su aparición reciente en la gala del Hospital Infantil de Los Ángeles, muestran a Meghan cada vez más desvinculada de su marido en los compromisos públicos.

En todo caso, parece que los proyectos familiares siguen y, de momento, los duques de Sussex tienen dos iniciativas cerradas con Netflix, un documental sobre Harry y su pasión por el polo y otro centrado en el interés de Meghan por la cocina y la jardinería.

Lejos queda aquel 2020 en el que los duques de Sussex parecían destinados a triunfar en suelo estadounidense tras su histórica salida de la familia real británica. Harry y Meghan firmaron contratos millonarios con Netflix y Spotify y comenzaron por todo lo alto su ambicioso camino hacia la independencia financiera y mediática. Cuatro años después, la pareja se encuentra en horas bajas, si bien es cierto que han logrado grandes triunfos, como el éxito de la docuserie autobiográfica y de las memorias de Harry, consiguiendo que su libro 'En la sombra' se convirtiera en el más vendido de no ficción. A pesar de eso, el matrimonio ha perdido poder y prestigio, pero, además, parece que tampoco les salen las cuentas.

En este tiempo, los Sussex han vivido acusaciones de estafa tras la cancelación de su pódcast en Spotify, críticas a Meghan por su comportamiento «arrogante y déspota» y se ha deteriorado considerablemente su imagen pública. Además, la prensa británica ha señalado la alta rotación de sus empleados, cuantificando más de 20 renuncias, lo que ha alimentado los rumores de tensiones internas. Además, el proyecto de estilo de vida American Riviera Orchard de Meghan no termina de levantar cabeza, no en vano, ha sido rechazada la solicitud para registrar la marca. Aunque la nuera del rey Carlos puede apelar, no deja de ser una piedra más en el camino.

En contraste con el declive de los Sussex, Kate Middleton continúa su recuperación tras finalizar su tratamiento contra el cáncer, y ya está retomando su agenda pública con fuerza. La princesa de Gales ha anunciado el esperado recital de villancicos en la abadía de Westminster, que este año volverá a emitirse en ITV durante la Nochebuena. Este evento, titulado 'Together at Christmas', se ha convertido en una tradición navideña en el Reino Unido y es una muestra más del creciente protagonismo de Kate.

A lo largo de sus cuatro ediciones, el evento ha ganado popularidad, y este año cobra un significado especial tras la enfermedad de Kate. Su regreso a la vida pública ha sido muy celebrado, y se espera que este recital navideño sea el más emotivo y esperado hasta la fecha. Aunque su agenda seguirá estando supeditada a su recuperación, la princesa ha dejado claro que está centrada en su bienestar y en su papel dentro de la Familia Real.

La situación actual de los Sussex y los príncipes de Gales muestra un fuerte contraste. Mientras Harry y Meghan siguen buscando su lugar y son objeto de fuertes críticas por parte de los medios británicos, Kate y William fortalecen su posición como futuros monarcas, con una popularidad creciente.