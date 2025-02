Hallan inconsciente a Johnny Depp en un hotel de Budapest

Joaquina Dueñas Martes, 25 de julio 2023, 10:52 | Actualizado 10:58h. Comenta Compartir

El actor Johnny Depp ha sido encontrado inconsciente en la habitación de su hotel en Budapest. El artista se encontraba en la capital húngara con su banda, Hollywood Vampires, para ofrecer un concierto que tuvo que ser suspendido por el percance. Los servicios médicos tuvieron que atender al popular intérprete para descartar cualquier tipo de complicación grave. La banda, a través de los medios sociales, informó de la cancelación de la actuación y pidió disculpas a sus seguidores por las «circunstancias inesperadas» de última hora.

El imprevisto sucedió el pasado 18 de julio, pero las causas de la suspensión del concierto no han trascendido hasta ahora, cuando el periódico húngaro Blikk ha desvelado que el protagonista de 'Piratas del Caribe' había sido hallado inconsciente en la habitación del hotel Corinthia. De hecho, recoge las declaraciones de una fuente cercana a los músicos que revela que «todo estaba preparado, el escenario estaba listo. Ni siquiera se nos ocurrió que podría haber un problema, sobre todo porque los miembros de la banda también habían hecho un ajuste de sonido programado por la tarde». «Nadie pensó siquiera en el hecho de que Johnny Depp no participaría. Un colega también instaló su micrófono», ha relatado esta fuente.

«Todo lo que hemos escuchado es que Depp ni siquiera podía salir del hotel. También escuchamos que llamaron a un médico para ver si tenía algo peor o que simplemente estaban exagerando como se exagera con las estrellas de rock», ha apuntado. La cancelación ha provocado el descontento de los fans de la banda ya que muchos de ellos se habían desplazado a Budapest para asistir al concierto. De hecho, parte del público se encontraba ya en el recinto del Papp László Budapest Sport Arena cuando recibió la noticia.

Malos hábitos

Algunos llegaron a pensar que se trataba de una broma de mal gusto, sin embargo, el no haber podido disfrutar de la actuación ha llevado a muchos a afear a Depp sus malos hábitos en redes sociales. Su confesión de que había consumido sustancias durante el juicio contra Amber Heard y las imágenes del actor bebiendo la tarde previa al concierto han llevado a duras críticas que no han sido respondidas por el momento ni por el artista ni por su equipo.

«He tomado esas sustancias para insensibilizarme ante los fantasmas, los demonios que seguían conmigo desde mi juventud. Básicamente me estaba automedicando», reconoció el actor durante el proceso judicial contra su expareja por difamación. Desde entonces, a pesar de que el resultado fue positivo para el intérprete de 'Eduardo Manostijeras', no le han llovido las ofertas profesionales. Lejos de relanzarse su carrera de actor, solo ha aparecido en una película tras el juicio. Además, su situación económica no pasa por su mejor momento ya que ha tenido que pedir un préstamo para mantener su castillo de Los Ángeles.

Así las cosas, la música se había convertido en su refugio profesional, pero este percance en la gira europea no hace más que ahondar en los problemas de Depp.