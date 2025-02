Guti y Arantxa de Benito ya son abuelos

Joaquina Dueñas Domingo, 16 de abril 2023, 13:55 | Actualizado 14:02h. Comenta Compartir

José María Guitérrez 'Guti' y Arantxa de Benito se han estrenado como abuelos. Su hija Zayra Gutiérrez ha sido madre de un niño al que han llamado Hugo y que ha nacido en la madrugada del domingo 16 de abril por parto natural, según ha contado en exclusiva la revista '¡Hola!'.

El bebé ha pesado 2,6 kilos y tanto él como su madre se encuentran bien. Aunque al principio la noticia cogió por sorpresa a la familia, dada la juventud de Zayra, que tiene 22 años, la llegada del pequeño los ha colmado de felicidad. El niño es fruto de la relación de la hija del exfutbolista con Miki Mejías, un joven madrileño que fue su amigo antes de que comenzaran su idilio hace dos años.

Arantxa de Benito ha acompañado a su hija en todo este proceso y hemos podido ver fotografías que ha publicado de ella durante el embarazo. De hecho, hace solo cuatro días, le escribía un tierno mensaje. «Tic-tac… En cualquier momento traerás al mundo una nueva vida… HUGO. Será tu luz y la de todos los que te queremos. Estoy deseando que llegue el momento, nerviosa, lo confieso, más que tú», le decía.

«Todavía me parece increíble, voy a ser abuela y no me puede parecer más bonito y emocionante», terminaba acompañando el texto con una imagen de la joven en avanzado estado de gestación. Ahora, la familia ha podido dar la bienvenida a pequeño Hugo, tres días después de que Zayra saliera de cuentas.