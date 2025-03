Guerra abierta entre Chiara Ferragni y Fedez

Joaquina Dueñas Martes, 11 de junio 2024, 10:46 Comenta Compartir

«Es la madre de mis hijos y siempre seguirá siendo la mujer más importante de mi vida, pase lo que pase». Así se pronunciaba Fedez hace apenas dos meses en su primera entrevista tras anunciar su separación de Chiara Ferragni. Sin embargo, desde entonces la relación entre ambos se ha ido enrareciendo cada día más. Las apariciones del rapero con diferentes mujeres y su último tema musical, 'Sexy shop', no han hecho más que profundizar en las diferencias, lo que ha propiciado que la empresaria decida hacer oficial la ruptura pidiéndole el divorcio con unas durísimas condiciones.

«Una vida cuesta arriba, una historia sin fin. Pero se acabó y me duelen los dedos. ¿Por qué hacernos daño? Teníamos un anillo de bodas con un agujero de salida», dice la canción del italiano. «Dirás que soy un bastardo, pero por ti no cambio. (.) El amor no se hace en 'sex shops', eras como el premio mayor de la tragaperras, pero luego me noqueaste. Señorita, usted está bailando sola», añade. Unos versos que recuerdan a la respuesta que dio hace unos meses al ser preguntado por qué le había enamorado de Chiara: «El sexo. La conexión sexual entre nosotros era algo que pocas veces había experimentado».

Tras la presentación de su último trabajo, el artista quiso aclarar que no siente que esté echando la culpa a nadie. «Estoy hablando de una relación tóxica», dijo. «Obviamente, me desquito con gente que nunca me gustó y de la que por suerte me libré. Porque cuando terminas una relación terminas con la persona y con todo su círculo», expresó al tiempo que recordó que «nunca he ocultado que no soportaba a mi entorno». «No salía porque no me gustaba la gente con la que tenía que salir o ir de vacaciones», afirmó.

Duras condiciones

En esta situación, la 'influencer' también decidió dar un paso al frente y zanjar definitivamente su matrimonio con Fedez solicitando el divorcio. Según Dillinger News, habría pedido al músico una manutención de 40.000 euros al mes, algo que la abogada de ella, Daniela Missaglia, se apresuró a desmentir mediante un comunicado. La empresaria también incluiría la prohibición de ver a Paloma, la golden retriever que adoptaron durante su matrimonio. Recientemente, en una intervención por Twitch, Fedez hablaba sobre su perra. «No tengo a Paloma, pero, ¿qué debo hacer? ¿Debo llorar?», se preguntaba. «Es obvio que es algo que no me gusta y no estoy contento. Tenía un perro al que cuidaba principalmente, si no exclusivamente, y ya no lo veo», se lamentaba.

En aquella intervención en 'Il Rosso' también hablaba de sus dos hijos, Leone y Vittoria, que desde la ruptura han desaparecido de los perfiles sociales de sus padres con la intención de protegerlos. «Me cuesta verlos lo más posible», se expresaba. Precisamente los menores serían la razón por la que la expareja estaría intentando alcanzar un divorcio de mutuo acuerdo, aunque parece que no es una tarea fácil ya que entre ellos no existe comunicación.

La otra medida que ha adoptado la italiana después de que Fedez apareciera con dos mujeres diferentes en apenas dos semanas ha sido la de bloquear a su exmarido en sus redes sociales. La pareja había dejado de seguirse en mayo, pero la 'influencer' no había retirado de su perfil las fotografías en las que aparecía el rapero ligadas a marcas comerciales. Ahora, las imágenes siguen, las etiquetas de las firmas también, pero no así la etiqueta de Fedez, señal inequívoca del bloqueo.