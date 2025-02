«Tengo mi Grammy al 'laíto' de mi Champions»

Arantza Furundarena Domingo, 20 de marzo 2022, 01:32 Comenta Compartir

Muchos lo recordarán como portero del Barça pero, ahí donde lo ven, Pinto, con su acento gaditano y su puntito de cachondeo, además de una Champions y un 'Zamora' al guardameta menos goleado, tiene un Grammy como ingeniero de sonido. También canta bajo el nombre artístico de 'Wahin' y acaba de lanzar un tema denominado 'Canalla' que es pura música urbana guarrona. Además, este 'máquina' de 46 años ha creado un exitoso método de entrenamiento para saltar a la comba bailando. Y pensar que su abuelo le decía que se centrara solo en una cosa...

- ¿Desde cuándo se llama 'Wahin'?

- Me lo pusieron de niño. Yo empecé a hacer música a los 14 años y desde entonces lo uso. Viene de 'Pinto Wahinto'.

- ¿Y eso qué es?

- Me apellido Pinto Colorado y en el colegio se metían conmigo. Me decían: 'Pinto Gorgorito', 'Entre Pinto y Valdemoro', 'Pinto rojo, Pinto verde...' De todo. Un día uno me dijo así como cantando 'Pinto Wahinto'. Decidí darle la vuelta y convertir el bullying en algo positivo. Adopté Pinto Wahinto como nombre artístico. A mis amigos les parecía muy largo y de Wahinto se quedó en Wahin.

- ¿En qué momento el fútbol goleó a la música?

- Nunca. Siempre han ido de la mano. En el año 2000 hago mi sello discográfico: 'Wahin Maquinaciones'. Mis compañeros de equipo lo sabían. Me veían siempre con la música, y estudiando, porque yo soy ingeniero de sonido y tengo un máster de productor musical. Me llamaban en broma 'el ingeniero'. Y como ingeniero tengo un Grammy al mejor álbum de flamenco de Niña Pastori. Yo mi gramófono lo tengo al 'laíto' de mi Champions. También tengo canciones en películas de Hollywood como 'Fast & Furious 8' e 'Infiltrados en Miami'.

- Y luego va y hace letras tan obvias como esa que dice: «Mis amigas me están pidiendo jarabe de mi palo...».

- Divertir a la gente sin hacer daño a nadie es lo más bonito. Yo en 'Canalla' lo que digo es que, en una cuestión de cuernos, canallas son los dos. ¿Quién sería el culpable: ella que lo busca o él que acepta? Es mutuo y eso es igualdad.

- ¿Y no se le puede cantar a la igualdad sin tener que preguntar: «¿Te apetece mi piquete?..».

- Yo es que vengo de Los Milagros, un barrio humilde del Puerto de Santa María donde se habla así. Es la jerga típica de la música urbana. Esa música está ahí. La van a escuchar los niños. Y yo, como hice con el bullying, le he dado la vuelta. Trato de traspolar estas canciones picaronas a la parte positiva y hacer saltar a la gente a la cuerda con ese tipo de música para darles la parte saludable, para generar salud.

- Lo dice por su método de entrenamiento, el 'P13 FIT', imagino.

- Sí, es un método con menos impacto que correr, basado en el salto del niño. Lo que he hecho es reinventarlo adecuándolo al ritmo de la música y con coreografías. Previene la osteoporosis y quema diez veces más calorías que el zumba. Le he puesto el número 13 porque debuté un día 13 y la primera Copa del Rey la gané un día 13. El método está pensado para que sean 13 movimientos básicos. Ya tenemos unos 200 instructores e incluso alumnos de 65 años en el nivel avanzado. Y ha llegado a Venezuela, Estados Unidos, Alemania, México, Puerto Rico...

- Estuvo en los mejores tiempos del Barça, ¿tiene fe en Xavi como entrenador?

- Mucha, porque lo he vivido en persona y sé lo grandísimo jugador que es y la visión que tiene. Yo he vivido algo que ya está en la historia. También he disfrutado de lo mejor en el Celta, una Champions que también es historia. Alguien dijo que igual el talismán era yo.

- ¿Y tiene algo de canalla, como su canción?

- Muy poquito. Con mi mujer estoy desde la adolescencia. Pero uno cuando es artista las historias que cuenta no tienen que ser la suya propia. Tengo dos hijos, mi niña de 14 años y mi niño de nueve. Mi mujer es mi amiga, mi compañera. Ella es estadounidense, hija de un militar de Rota. Empezamos a tontear y a los 15 ya éramos novios.