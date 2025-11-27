HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Gerard Pique invitado como profesor en Harvard. EFE

Gerard Piqué se estrena como profesor en Harvard

El exfutbolista y empresario ha explicado en Boston la estrategia de la Kings League

Joaquina Dueñas

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:00

Comenta

Gerard Piqué se ha estrenado como profesor invitado en Harvard. Lo ha hecho para explicar en el Master of Business Administration (MBA) la estrategia de su proyecto más ambicioso, la Kings League, la liga de fútbol 7 que enfrenta a equipos liderados por creadores de contenido y que se ha convertido en un auténtico fenómeno.

El exfutbolista fundó la competición en 2023 en España y México y, desde entonces, ha logrado expandir su iniciativa a Brasil, Francia, Italia, Alemania, Oriente Medio y el norte de África, a la espera de que se implante también en Estados Unidos próximamente. Un proyecto que en su primer ejercicio completo alcanzó un volumen de negocio de 20 millones de euros, según publicó el portal de finanzas Palco23.

Para Piqué ha sido una jornada muy especial ya que él mismo cursó un MBA de cuatro días en Harvard en 2017 con la profesora Anita Elberse, la misma que ahora ha contado con él en la organización del curso Business of Entertainment, Media and Sports en el que el exfutbolista ha impartido dos clases. «Es un honor que la Kings League sea analizada por una institución tan respetada como es Harvard Business School. El estudio valida el impacto de nuestro trabajo», ha expresado el catalán satisfecho.

