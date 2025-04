Georgina Rodríguez estrena este jueves su documental de Netflix

joaquina dueñas Martes, 25 de enero 2022, 17:01 | Actualizado 18:07h. Comenta Compartir

Este jueves se estrena el documental 'Soy Georgina' lo que ha convertido a la pareja de Cristiano Ronaldo en la protagonista de estas semanas. Es fácil verla en portadas de revistas y o en el enorme cartel promocional en el centro de Madrid que en el que aparece con un vestido verde en el que se puede leer: «Antes vendía bolsos en Serrano. Ahora los colecciona». El cambio que dio su vida hace cinco años despierta el interés de una audiencia ávida de historias con finales felices y ella es la encarnación de triunfo de una joven de barrio que tras saltar a la fama por su relación con uno de los deportistas más conocidos del mundo, ha conseguido hacerse un nombre propio y protagonizar un reality que se emitirá en 190 países titulado con su nombre, sin más artificios.

Sin embargo, no todo podían ser mieles y en los últimos días, familiares de la influencer han utilizado 'The Sun' para atacarla. Según cuentan en el medio británico, Jesús Hernández, tío de la de Jaca, la acusa de haberlo abandonado después de haber conocido al astro del fútbol y no duda en tildarla de «malvada» y «sinvergüenza».

La joven modelo no reniega de su origen. De hecho, en las entrevistas que ofrece para promocionar el inminente estreno explica que por su experiencia, valora muchísimo todo lo que tiene porque antes no lo tenía. «Si hubiera nacido con esta suerte, no sé si hoy lo disfrutaría igual», afirmaba hace unos días en la revista Hola. Es más, reconoce que está viviendo su sueño pero que el cambio que hubo en su vida hace cinco años, no la ha cambiado como persona por lo que sigue con los mismos amigos, gustos y valores. Sus raíces humildes, vendiendo bolsos que ahora colecciona, según la campaña de su documental, hacen que no se considere una persona clasista.

Su padre estuvo diez años en prisión

Un relato que no coincide en nada con el retrato que su tío hace de ella. El padre de la pareja de Ronaldo estuvo en prisión durante diez años por tráfico de drogas. Ante esa situación, Jesús dice que él era el encargado de mantener a Georgina y a su hermana. «Yo lo hice todo. Georgina vivió conmigo durante su adolescencia hasta el día que mandaron a mi cuñado de vuelta a su país», explica. Además, lamenta que no le informara en 2019 de que su padre, Jorge Rodríguez, había muerto a los 70 años en Argentina.

«Hemos tratado de llamarla pero parece que ha cambiado su número. Ahora todo el mundo se va a enterar de lo sinvergüenza que es», afirma en esta publicación el tío de la modelo que además asegura que ha llegado a ponerse en contacto con el futbolista del Manchester United a través de redes sociales: «Tienes a la mujer más malvada a tu lado», le ha escrito instándole a responderle si quiere más información sobre ella.

Esperando mellizos

Sin embargo, Georgina está disfrutando del dulce momento que viven tanto en lo personal como en lo personal. En lo que se refiere a su capacidad profesional, asegura que no le gusta que la encasillen y recuerda que ha sido desde camarera a limpiadora de hoteles además de dependienta. «Ahora hago fotos maravillosas, trabajo para las mejores marcas y estoy haciendo un reality», dice aunque no sabe qué nuevos proyectos le deparará el futuro.

Embarazada de mellizos, un niño y una niña, cuando lleguen al mundo se convertirá en madre de seis pequeños: los recién nacidos además de Alana Martina, hija biológica de ella y su pareja, así como Ronaldo Jr. y Eva María y Mateo que llegaron al mundo el mismo año que Alana.

Tal como dice en el documental: «Yo de niña soñaba con tener una familia maravillosa, un príncipe azul, y hoy en día la tengo, con unos hijos maravillosos. Me dan muchísimo amor y sí, los sueños se cumplen».

