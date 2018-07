Un galáctico contra la NASA Sara Carbonero entrevista a Iker Casillas en el Mundial de Sudáfrica que España ganó... aunque algunos también lo ponen en duda. :: r. c. Iker Casillas la lía en las redes al organizar una encuesta sobre si el hombre pisó la Luna y declarar que él no lo cree Miércoles, 25 julio 2018, 10:40

Iker Casillas ha puesto en duda que el hombre haya llegado a la Luna. Y la noticia ha causado tal revuelo que a estas horas ya lo saben hasta en Marte. Poner a Casillas a reflexionar sobre asuntos científicos es como pedirle a Punset que retransmita un partido de fútbol... Por cierto, ¿cómo es que a nadie se le ha ocurrido? El último libro de Punset se titula 'Excusas para no pensar'. Lo que no tiene excusa es pensar idioteces. Pero Iker seguro que tiene unas cuantas: 'Hacía mucho calor, alguien le echó algo a la sangría, se me subió a la cabeza el orujo'... Porque su arrebato negacionista le sobrevino en el transcurso de una cena con amigos.

De pronto al portero del Oporto le dio por montar un debate a escala global sobre si lo del Apolo XI fue realmente un alunizaje o si se trató de un 'alucinaje' colectivo, fruto de un engaño de la NASA. Y, peor aún, se le ocurrió convocar eso que tanto daño ha causado a los órganos internos de los partidos: un referéndum. «El año que viene se cumplen 50 años (supuestamente) que el hombre pisó la Luna. Estoy en una cena con amigos... discutiendo sobre ello. Elevo la tertulia a público! Creéis que se pisó? Yo no!», escribió el marido de Sara Carbonero en su cuenta de Twitter. Ante tan sesuda reflexión, solo faltó que alguno de sus seguidores hubiera añadido por toda respuesta: «Gracias, Sara».

Las dos opciones que ofrecía el guardameta eran: A) Se pisó la Luna en el 69. Y B) No, nos la colaron. A partir de ahí, la gente empezó a votar con el fervor con que algunos votan asuntos fundamentales como si Amaia debe ganar 'OT' o si Bustamante debe abandonar 'Bailando con las estrellas'... Luego esos mismos en las elecciones se abstienen porque, claro, ahí no están ni Bustamante, ni Iker, ni Amaia. Ni probablemente entiendan la pregunta. Para alivio de la humanidad, en el sondeo de Casillas salió que sí, que el hombre ha pisado la Luna. El hombre en sentido literal, porque ninguna mujer ha puesto todavía un pie en ella. Luego llegaron los memes... Uno, poniendo en duda que Casillas hubiera aprobado el graduado escolar.

Lo preocupante es que un 41% de los encuestados le dio la razón al guardameta. Y es que de Casillas a Trump, el negacionismo está de moda. Ya sea para refutar el cambio climático, la efectividad de las vacunas, la teoría de la evolución o que la Tierra es redonda... Partiendo de peregrinas sospechas basadas en su ignorancia, los apóstoles de estas conspiranoicas teorías se sienten probablemente por encima de la ciencia, cuando en realidad lo que pregonan nos devuelve a las más oscuras supersticiones de la Edad Media.

Que el hombre pisó la Luna es un hecho cierto porque nos lo retransmitió, dramatizó e hiperbolizó un periodista de raza llamado Jesús Hermida, que en su día fue el dios de la tele. Desde entonces, nos hemos creído eso y cosas mucho más inverosímiles como, por ejemplo, la prima de algunos 'cracks' del balón. Que Iker Casillas, un galáctico de sueldo astronómico, desconfíe de la NASA no deja de tener guasa... Él, que posee la constatación empírica, ya debería saber que hay algo mucho más inabarcable para la mente humana que la llegada del hombre a la Luna. Y es: lo que puede llegar a ganar un futbolista.