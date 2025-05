Gabriela Guillén da a luz a su primer hijo, el séptimo para Bertín Osborne

Joaquina Dueñas Martes, 2 de enero 2024, 19:13 Comenta Compartir

Gabriela Guillén ha dado a luz al hijo que esperaba fruto de su relación con Bertín Osborne, el primero para ella y el séptimo para él. Ha sido el programa 'Así es la vida' el que ha confirmado que la empresaria había tenido a su primogénito el pasado 31 de diciembre, el mismo día que salía de cuentas. El espacio televisivo también recogía que el cantante no había sido informado ya que desde que se hizo público el embarazo, la relación entre ambos progenitores se había ido agrietando hasta la ruptura definitiva.

Los primeros rumores del posible nacimiento saltaban a raíz de la desaparición total de Gabriela de la escena pública, ya que no se la ha visto desde el pasado 28 de diciembre. En sus redes sociales tampoco ha habido movimiento alguno en los últimos días. En este sentido, según relataban en 'Así es la vida', madre e hijo están ya en casa acompañados por la abuela materna.

Quien no parecía tener idea al respecto era Eugenia Osborne que era preguntada a su llegada a Madrid después de despedir el 2023 en Fuerteventura: «Mi padre está bien, pero es que no sé nada de esto y ya sabéis que no voy a hablar del tema», contestaba a Europa Press.

Gabriela Guillén expresaba hace unos días que no tenía pensado dar a conocer el nacimiento de su bebé llegado el momento poque quería vivirlo con tranquilidad, si bien hay quien considera que el silencio solo busca proteger una exclusiva.

Lo que es seguro es que, una vez nacido el pequeño, Bertín podrá cumplir su deseo de confirmar su paternidad mediante una prueba de ADN siempre que cumpla con la última condición que ha puesto la madre, que se realice en el Instituto Nacional de Toxicología, al objeto de tener todas las garantías que ofrece el organismo oficial.