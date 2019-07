Sabido era que Faye Dunaway tenía temperamento, pero no tanto. La actriz ha sido despedida de la obra en que trabajaba en Boston, 'Té a las cinco', en la que daba vida a Katherine Hepburn. Al parecer, la estrella abofeteó y arrojó objetos a miembros del equipo cuando trataban de ponerle una peluca. Según 'The New Post', los productores alegan para prescindir de la actriz que creó un «ambiente «hostil» e incluso «peligroso».