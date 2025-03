Fedez sorprende durante el Gran Premio de Mónaco de la mano de su nueva pareja

R. C.

La separación de Chiara Ferragni y Fedez a principios de 2024, después de ocho años juntos, seis de ellos casados, y dos hijos en común, fue una de una auténtica noticia bomba, pero el tiempo pasa y los protagonistas de la historia han continuado con sus vidas por caminos separados. Tanto que Fedez ya habría recuperado la ilusión al lado de una joven rubia con la que fue fotografiado durante el fin de semana en el Gran Premio de Mónaco. Podría, incluso, considerarse su presentación oficiosa.

Se trata de Garance Authié, una modelo francesa casi quince años menor que el rapero, según han podido confirmar varios medios italianos. El propio Fedez ya había subido una instantánea a sus 'stories' de Instagram en la que aparecía la joven de perfil comiendo pasta. Con esta publicación, daba la primera pista del que podría ser su primer romance público desde su separación. Ahora, parece que han decidido llevar su relación con naturalidad y en las imágenes tomadas por los fotógrafos en Mónaco se ve a la pareja caminando de la mano.

La revista italiana de corazón Very Inutil People asegura que la pareja «lleva unos meses». La joven modelo, rubia, de ojos azules y 1,80 metros de estatura, fue vista con el rapero por primera vez «en marzo en Courchevel, luego París, Miami, Coachella y ahora Montecarlo». Ha estudiado en España, en el IE Business School de Madrid, aunque no ha trascendido la formación específica que cursó.

Un aspecto que ha llamado la atención de muchos es el parecido en los rasgos a la exmujer de Fedez. De hecho, ya hay quien ha hablado del efecto Di Caprio al conocer que la modelo tiene solo 20 años.

Mientras tanto, Chiara ha encontrado refugio en sus amigas. El pasado fin de semana estuvo visitando España, donde se encontró con Alice Campello, que está siendo un apoyo incondicional para la empresaria tanto en su separación como en las polémicas profesionales en las que se ha visto envuelta en los últimos meses. La influencer disfrutó de unos días en Madrid junto a sus hijos, Leone y Vittoria, de 6 y 3 años, y visitó lugares tan emblemáticos como el Parque del Retiro o el museo Thyssen-Bornemisza. Una escapada que sucumbió incluso a los churros con chocolate.

Parece que después de los difíciles momentos que el exmatrimonio ha vivido, ambos han encontrado la manera de seguir adelante por separado. «Han sido tres años muy complicados y, lamentablemente, no aguantamos. Todo el mundo pensaba que vendría aquí a criticar a mi mujer. No es el caso. Ella es la madre de mis hijos y siempre seguirá siendo la mujer más importante de mi vida, pase lo que pase», dijo Fedez en su primera intervención pública hablando de su ruptura. En este sentido, los dos están intentando mantener la cordialidad por el bien de los dos hijos que tienen en común, algo que no está siendo siempre una empresa fácil. De hecho, han dejado de seguirse en sus redes sociales y el pasado marzo protagonizaron una pelea en la fiesta de cumpleaños de su hija pequeña a cuenta de la protección de la imagen de los dos menores.