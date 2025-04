Federico y Mary de Dinamarca, navideña reaparición pública

Joaquina Dueñas Lunes, 4 de diciembre 2023, 15:30 | Actualizado 16:02h. Comenta Compartir

La Navidad es un tiempo propicio para reencuentros y reconciliaciones en el que la familia es protagonista principal. Eso ha debido pensar la familia real danesa que ha elegido precisamente motivos navideños para la reaparición pública Federico de Dinamarca y de su esposa, Mary Donaldson. Ha sido en su cuenta oficial de Instagram donde han publicado un vídeo en el que se ve al matrimonio decorando un gran abeto junto a sus hijos.

Bolas de navidad, velas rojas y sonrisas en una escena en la que no falta ni Grace, el border collie que llegó al palacio de Grasten en 2017 tras el fallecimiento de su anterior animal, Ziggy, al que estaban muy unidos. Todo, al ritmo de Frank Sinatra entonando 'Santa Claus is coming to town'. Una idílica imagen con la que tratan de escapar de la polémica desatada tras la publicación de las fotografías en las que Federico pasea con Genoveva Casanova por las calles de Madrid y de que se desvelara que pasó la noche en casa de la mexicana.

Desde el pasado 1 de diciembre, la familia está publicando su particular calendario de Adviento con estampas tradicionales. La iniciativa comenzó con el príncipe Vicente horneando dulces típicos de la gastronomía del país. También a la reina Margarita encendiendo la primera vela de la corona de Adviento y ahora ha llegado el turno de los príncipes que se valen de una escalera de madera para decorar el árbol ubicado en el Gran Salón del palacio.

Así, intentan seguir proyectando la imagen de normalidad que se vio rota con la escapada de Federico a España y cuyas consecuencias llevan varias semanas coleando ya que, más allá de lo que atañe a su intimidad, los medios daneses han tachado de «irresponsable» al heredero al haber caminado de madrugada por la capital española sin escolta alguna, mientras esperaba el vehículo diplomático que lo trasladaría al aeropuerto.

Desde entonces, Federico ha seguido con su agenda, si bien, se ha establecido la ley del silencio a su alrededor. Las únicas palabras referidas a esta cuestión por parte de la familia real llegaron a través de un comunicado inicial en el que recordaban que no comentan ni confirman «detalles relacionados con asuntos privados de los miembros de la Familia Real, incluidos el Príncipe Heredero». Así, en lugar de anunciar sus actos oficiales, se decidió que apareciera por sorpresa como ocurrió con su visita al entrenamiento de la Selección Femenina de Balonmano de Dinamarca. Además, no se cursó la tradicional invitación a la prensa para la cobertura del día de la Caza del Rey.

Sin embargo, han podido evitar que los medios hayan preguntado directamente al heredero sobre su viaje a España y sus imágenes junto a Genoveva Casanova. «Príncipe heredero Federico, ¿tiene algún comentario sobre lo que han publicado los medios españoles?», lograban inquirirle, a lo que él respondía con un lacónico «no tengo».

La familia tiene previsto compartir la navidad en el Palacio de Marselisborg, en la ciudad costera de Aarhus, donde también acostumbran a pasar los veranos y la Semana Santa. Allí se trasladará la reina Margarita a partir del 20 de diciembre y estará acompañada por su hijo Federico, su esposa Mary, y sus cuatro nietos, Christian, Isabella y los mellizos Josephine y Vicent. También acudirán el príncipe Joaquín con su mujer Marie y sus hijos Henrik y Atenea, además de Felix, fruto del primer matrimonio de Joaquín con la condesa Alexandra. Hasta donde se conoce, solo echarán de menos a Nicolás, primogénito de Joaquín, que está estudiando en Australia.