Federico de Dinamarca sobre su esposa: «Me recuerda que no siempre tengo razón»

Solo unos días después de su coronación, Federico X sorprendió con la publicación de un libro en el que reflexiona sobre cómo afronta su reinado, los cambios que quiere llevar a cabo y el apoyo que supone para él que Mary esté a su lado. Unas palabras que resultan muy significativas y que zanjan cualquier tipo de duda sobre la solidez de su matrimonio tras el escándalo de sus fotos junto a Genoveva Casanova. El monarca presenta a su esposa como «una mujer de su tiempo» que le recuerda que no siempre tiene razón.

«Mi padre era muy patriarcal e intentó transmitir ese modelo a sus hijos», evoca. «Sin embargo, he aprendido mucho al tener una esposa que, de vez en cuando, me recuerda que, por supuesto, no siempre tengo razón, y que mis palabras no son ciertas automáticamente solo porque soy el hombre de la casa», sostiene. «Mary es mi compañera y mi compañera de ala, por usar una expresión de piloto, y tenemos una súper dinámica», asegura. «Me encanta el matrimonio, mi mujer, nuestros hijos y toda la felicidad que surge de las personas que consiguen permanecer y perseverar», expresa sobre su situación actual.