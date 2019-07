Famosos que le dan a la botella En pleno reto, Sergio Ramos, Mariah Carey, Jason Statham, Guy Ritchie y Zlatan Ibrahimovic. :: redes sociales / FOTOS: Sergio Ramos y Mariah Carey, entre otros, se apuntan al reto viral de abrir un tapón de una patada ARANTZA FURUNDARENA Domingo, 14 julio 2019, 11:26

Nos espera un verano de tremendo postureo, con un montón de famosos dándole a la botella. Pero no en el sentido figurado, trasegando como si no hubiera un mañana ni un ayer (que algunos también), sino de forma totalmente literal: arreándole patadas de kung-fu para quitarle el tapón. Es la nueva tontería viral (también llamada reto) a la que se han apuntado con mucho sentido del humor y ninguno del ridículo celebridades como Sergio Ramos, Mariah Carey o Guy Ritchie. ¿Recuerdan el cubo de agua helada que a muchos les dio por tirarse encima en las vacaciones de 2014? Bueno, pues esto es lo mismo pero sin causa benéfica que de momento lo justifique...

Aquello se llamó el 'Ice Bucket Challenge', y a este lo han bautizado como 'Bottle Cap Challenge'. Denominaciones estas que, por ser anglosajonas, denotan una mayor prestancia y glamur que si se llamaran (por ejemplo) 'El Reto del Botijo' o 'El de la Palangana'. Vanguardista en frivolidades, erudito en payasadas y siempre a la última, el madridista Ramos no ha dudado en sumarse al nuevo desafío. Pero imprimiéndole su sello personal. En lugar de destapar la botella con el pie, él lo hace con la lengua. No sin antes ejecutar toda una solemne ceremonia de mosqueo con marciales aspavientos dignos del difunto David Carradine. De paso, el futbolista aprovecha para lucir su torso musculado y entintado de tatuajes y la goma de su calzoncillo 'Noble Donkey'. Y aquí volvemos a lo mismo. Esa marca, traducida al español, es impensable. No imagino a nadie yendo a una tienda y pidiendo (en voz alta) calzoncillos 'Burro Noble'.

Una vez digeridas la boda y la luna de miel, se ve que ahora Ramos no sabe cómo matar el tiempo. Lo mejor de su vídeo destaponando el botellín es el mensaje subliminal: la mesa con tapete de ganchillo que aparece a su izquierda y que se da de tortas con la decoración ultramoderna de la casa. Prueba evidente de que no hay interiorista, por caro e innovador que sea, capaz de eliminarle a un cliente el pelo de la dehesa.

El central madrileño le ha imprimido un giro cómico despejando el tapón de un lengüetazo

El cineasta Guy Ritchie ha recurrido a la patada giratoria para destaponar la botella. Y ha cumplido el reto con gran maestría. Pero es que para este hombre, tras haber aguantado varios años casado con Madonna, cualquier hazaña es pequeña. Mariah Carey se ha tomado el último grito en desafíos virales de manera literal. Ella destapa la botella emitiendo un potentísimo sí bemol agudo que hace que el tapón salga volando despavorido. «En el amor he sido un poco bruta», reconoce la cantante en una entrevista. Para los desafíos estúpidos, sin embargo, es una especie de genio.

Actores como Jason Statham -impecable su patada marcial-, músicos y deportistas como Ibrahimovic se retan este verano en las redes para ver si son capaces de quitarle el tapón a una botella con el pie. Pero de todos los que han entrado en el juego, ninguno ha devuelto el balón con la originalidad de Sergio Ramos. Lo de la lengua remite de alguna manera a James Bond en 'Casino Royal'. Magullado y medio muerto, Bond se recupera de una paliza brutal cuando la encandilada Vesper le dice: «Quiero que sepas, James, que aunque te hubieran dejado solo el dedo meñique serías más hombre que la mayoría». Y él replica: «Eso es porque sabes lo que soy capaz de hacer con mi dedo meñique». Pues bien, ahora sabemos lo que (entre otras cosas) Ramos es capaz de hacer con la lengua.