La faceta más íntima de Ana Boyer y Fernando Verdasco

Joaquina Dueñas Martes, 23 de mayo 2023, 17:07 | Actualizado 17:46h.

El programa de Bertín Osborne está dando mucho que hablar en esta nueva temporada. Si su estrenó supuso el regreso de Jesulín de Ubrique a Mediaset, el próximo programa de 'Mi casa es la tuya', que se emitirá el próximo lunes, contará con Ana Boyer y Fernando Verdasco mostrando su faceta más íntima. La pareja no se deja nada y habla de cómo empezó su historia de amor, de la relación con Isabel Preysler y hasta de la inminente boda de Tamara Falcó.

Ana y Fernando comenzaron a salir en 2013. Se habían conocido en un concierto de Enrique Iglesias y parece que tras la amistad llegó el amor. Diez años después, se han casado y han tenido dos hijos, Miguel y Mateo que nacieron en marzo de 2019 y en diciembre de 2020, respectivamente.

Ana confiesa a Bertín que cuando empezaron a salir se veían «poquísimo». «Él estaba siempre viajando y viviendo en Qatar», recuerda ella. Mientras el lo confirma ya que cuando regresaba a Madrid, era ella la que trabajaba en un despacho de abogados. «La llevaba al trabajo y la recogía. Hacía de chófer para verla», afirma el tenista.

Se casaron en el Caribe, en diciembre de 2017, en una íntima ceremonia con 60 invitados y ya entonces pudimos ver el vestido de novia y muchos de los detalles de aquel día tan especial. Lo que no se conocía es cómo fue la pedida de mano, algo que parece que tienen previsto revelar en televisión. «No lo sabe nadie, yo creo que no lo sabe ni Isabel», asegura Verdasco al respecto durante su charla con el presentador y cantante.

El tenista ha encajado muy bien en la familia de su mujer, con la que se siente uno más, y su relación con suegra es excelente. «Isabel nos tiene a cuerpo de rey», afirma. «Para mí, la familia Preysler significa simplemente eso, familia. Para mí, que sea Preysler, sea Verdasco, sea Iglesias… al final, a día de hoy, es mi familia», reconoce.

El deportista define a la reina de corazones como «perfeccionista» y no duda en bromear sobre cómo ese afán lo ha heredado también su mujer. «Como es muy perfeccionista también es muy crítica con que todo esté perfecto y como a ella se gusta. Así ha salido la hija», dice. Y, aunque reconoce que Isabel Preysler «intimida mucho», asegura que «como suegra es increíble». «La verdad es que con Isabel siempre me he llevado fenomenal», destaca.

No podía faltar en la entrevista la pregunta sobre Tamara Falcó y su próxima boda. Con su socarronería habitual, Bertín inquiere: «¿Tú crees que se casará por fin Tamara o no?», a lo que su hermana responde claramente: «¡Por supuestísimo que sí!», para terminar brindado todos juntos por la felicidad de la pareja y por su enlace.