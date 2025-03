Gloria Salgado Madrid Jueves, 20 de octubre 2022, 13:04 Comenta Compartir

1 Película '50 sombras de Grey'

«Me decanto por esta cinta porque ahora estoy en ese momento (risas). He visto varias veces toda la saga. Mi escena es la del ascensor».

2 Perfume Gucci Flora

«La última edición que han lanzado de 'Gorgeus Gardenia' me parece súper fresquita. A mí me gustan las fragancias frescas, ligeras y florales».

3 Destino Punta Cana

«República Dominicana es un país del que guardo muy buenos recuerdos de las diferentes veces que he ido de viaje allí. Es un sitio que me encanta».

4 Hobby Bailar

«Me gusta todo: bachata, merengue, salsa… Es la manera que tengo de mantener mi sangre caribeña activa. Ahora intento bailar mucho».

5 Red social Instagram

«Me siento muy cerca de los seguidores -tiene más de 400.000 seguidores- e interactúo mucho con ellos. Creo que es la red con la que me siento más identificada».

6 Libro 'El club de los mentirosos', de Mary Karr

«Lo he empezado a leer. Me lo recomendó una amiga y no tengo muy claro hacia dónde va la historia, pero sí que me está gustando».

7 Trago Margarita

«Me encanta el tequila y me encanta ese combinado. A veces me provoca un poco de 'lagunas' pero viene bien (risas)».