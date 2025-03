redacción Viernes, 22 de julio 2022, 20:11 Comenta Compartir

Desgarrador, desolador... Las redes sociales se han llenado de adjetivos que se quedan cortos viendo las imágenes. Ver como una madre se tiene que separar de su hija por mandato judicial no es plato de buen gusto, pero sufrirlo son palabras mayores, Esto es lo que ha sufrido Jennifer Lara, conocida por ser extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa', después de que el padre de su hija, Héctor Olalla, haya conseguido la custodia completa de la pequeña tras una dura batalla legal.

Un auto emitido por la jueza que llevaba el caso de su hija le otorga la custodia de la pequeña al padre y obliga a la influencer a entregarla de forma inmediata, por su propia voluntad, o con la intervención de la Policía en caso de que se niegue a hacerlo. Ello ha llevado a Lara a volver a Valladolid, donde residía antes de mudarse y ciudad en la que un convenio regulador firmado con Olalla la obligaba a vivir para intentar recuperar la custodia compartida.

La relación de Jennifer Lara con su exnovio y padre de su hija no ha sido nada fácil. Tras el abandono de Olalla a los pocos meses del nacimiento de la pequeña, Lara tuvo que hacer frente a la maternidad por su cuenta. Sin embargo, consiguió sacar adelante a su pequeña y a sí misma, a la vez que intentaba superar la ruptura. Una semana después de separarse, la pareja firmó un convenio regulador según el cual ambos padres debían vivir en Valladolid, en caso contrario, el que abandonase la localidad perdería la custodia.

Ahora, la extronista afirma que las condiciones de la custodia no beneficiaron a su hija, quien tuvo que hacer frente a cambios muy bruscos desde muy pequeña y que no supo afrontar muy bien. Con el auto de la jueza, la pequeña tendría que ir a vivir con su padre, a quien hace tiempo que no ve, por lo que Lara ha decidido abandonar su trabajo y su vida y mudarse de vuelta a Valladolid para luchar por su niña. «Voy a dejar mi trabajo, mi casa y voy a dejar mi independencia económica, a pesar de que tengo un buen trabajo con un sueldo», ha declarado en una entrevista realizada para Outdoor.

Lara también se ha pronunciado y ha denunciado públicamente, a través de su cuenta en Instagram, la situación que tanto su hija como ella están viviendo. A través de varias publicaciones ha explicado el proceso y su situación, y se ha hecho oír, pidiendo más tiempo para ella y su pequeña. «Por desgracia en este país la ley y justicia no van de la mano. A asesinos y violadores se les da la oportunidad de hablar y explicarse. A una madre que firma un convenio sin abogado, sin asesoramiento y bajo presión, no», ha compartido en su cuenta.

Este viernes 22 de julio se producía el temido momento en el que Servicios Sociales visitaba la casa de la extronista para quitar literalmente de las manos a su hija de tan solo 2 años que, sin entender que ocurría, no podía parar de llorar, al igual que su madre. Un acto que fue retransmitido en directo a través de la cuenta de Instagram de la propia Jennifer Lara para denunciar lo que estaban haciendo. En el vídeose podía ver también el apoyo recibido por sus vecinos, que salieron a la calle para abuchear lo que estaba ocurriendo.