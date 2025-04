El extremeño Quique Dacosta opina sobre el menú de Burguer King de Dabiz Muñoz

Ana Isabel Padilla Macías Jueves, 26 de diciembre 2024, 17:44 | Actualizado 18:24h. Comenta Compartir

El cocinero extremeño Quique Dacosta, uno de los chefs de más renombre y prestigio de España y todo un referente en la cocina internacional, ha estado en el programa de la SER 'En Clave de Rhodes'.

Durante el transcurso del programa, Dacosta y James Rhodes, quienes son amigos y tienen una química que fue palpable durante el programa, hablaron de gastronomía de vanguardia, de la alta cocina y de la cocina normal y corriente.

Entre las diferentes reflexiones que el cocinero regaló a lo largo de la charla, Dacosta señaló que en España se agrede a las tradiciones en el punto de origen. «Veo en la ciudad de Valencia, en la plaza del Ayuntamiento, un cartel de 'paella valenciana' con chorizo, gambas, carabinero, mejillones y limón», criticaba, explicando que los platos pueden evolucionar de forma que él haría una tortilla francesa vanguardista sin huevos, siendo el problema el nombre. «El problema es que lo llamen 'paella valenciana'.

Otro de los temas que se tocó a lo largo del programa fue el menú especial que el chef del restaurante DiverXo, Dabiz Muñoz, ha diseñado para la cadena de restaurantes de comida rápida Burguer King; las King Dabiz, con las que el chef se ha acercado a este mercado.

Muñoz elaboró para la firma de comida rápida dos nuevas haburguesas; la King Dabiz 100% Angus y la King Dabiz Chicken.

Aunque las dos elaboraciones tuvieron muy buena acogida y se vendieron muy bien durante varios meses, fueron varios los chefs de alta cocina que se pronunciaron para señalar que Dabiz no debería haber diseñado un menú para Burguer King.

El extremeño estaba diciendo, refiriéndose al reconocimiento de la profesión de cocinero, que todo el mundo puede entender que se puede aspirar a ser un chef con tres Estrellas Michelin y que hay galas, cuando Rhodes mencionó el menú de Dabiz Muñoz de Burguer King, siendo él uno de los cocineros que ostenta estos reconocimientos.

Dacosta explicó que el reconocimiento social es la consecuencia. «Creo que podemos estar de acuerdo o no con hacerlo o no hacerlo. Yo respeto todas las decisiones de cada uno de mis colegas siempre y cuando no hagan el mal a la gente», señaló.

Además, Dacosta comentó que entiende que el chef de DiverXo aporta una mejora a la empresa consiguiendo así algún avance «culinariamente hablando».

Según datos de OpenInsight publicados el pasado mes de septiembre, en comparación con McDonald´s, su competidor directo, Burguer King experimentó un aumento de las ventas de un 30% con los productos de Dabiz Muñoz. Sirvió la campaña además para atraer a más clientes, sobre todo en el grupo de edad de 35 a 44 años.

Dabiz Muñoz

David Muñoz Rosillo, conocido como Dabiz Muñoz, es un cocinero que está especializado en cocina de vanguardia. Entre sus diferentes locales, es dueño de DiverXo, en Madrid, que ha recibido 3 Estrellas Michelín.

Este es el más reconocido de los restaurantes de Muñoz, y el más caro, con un precio de 450 euros por comensal. En Madrid tiene también 'Nuevo StreetXO' en la calle de Serrano, donde se puede comer por un precio de entre 50 y 60 euros pro comensal; el 'RabioXO' en la Plaza de Manuel Gómez-Moreno, también en Madrid, donde ofrece un menú fusión italiano-japonesa por menos de 30 euros; y el 'GoXO', en el Corte Inglés de Castellana, donde se puede comer por unos 20 euros. Además cuenta con el 'StreetXO Dubai', en Emiratos Árabes.

Quique Dacosta

Quique Dacosta es un chef extremeño que cuenta con un gran reconocimiento tanto dentro como fuera de las fronteras españolas. Nacido en la localidad cacereña de Jarandilla de la Vera, ha desarrollado su carrera en la Comunidad Valenciana, concretamente en Denia.

El extremeño cuenta con varios restaurantes ganadores de la Estrella Michelin y acumula siete galardones culinarios en total entre todos sus locales.

