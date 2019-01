La extremeña Raquel Sánchez Silva cumple 46 años Lunes, 14 enero 2019, 13:39

La extremeña Raquel Sánchez Silva ha cumplido 46 años. «He estado a punto de ponerme tontorrona y largar todo lo que me ha pasado esta mañana pero hay felicidades que son tesoros y no se cuentan, como ese paisaje que merece no ser fotografiado sino únicamente admirado. Lo que sí voy a contar es que 46 veces después,sigo sintiendo un cosquilleo intenso frente a una tarta con velas y que la niña aparece de golpe y corre dentro de mí. Algo queda. #desayunosconglobos #nopidomás», escribió ayer en Instagram.