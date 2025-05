El extraño triángulo amoroso de Arón Piper, Dua Lipa y FKA Twigs

joaquina dueñas Lunes, 6 de junio 2022, 16:31 Comenta Compartir

Este fin de semana Dua Lipa ha estado en España y su escapada de ocio ha dado mucho más que hablar que su concierto. Las redes sociales no daban abasto para comentar todo lo que acontecía en el mundo del corazón. Por si la ruptura entre Shakira y Piqué después de 12 años juntos no fuera suficiente, Twitter se llenaba de vídeos de la cantante británica en una discoteca de Madrid en actitud cariñosa con el actor de Élite. Ambos salían juntos del Wizink Center después del espectáculo de ella y comenzaban los rumores sobre si darían la campanada convirtiéndose en la pareja de la temporada. Un día después, tomaba el relevo otro vídeo, esta vez de actor con FKA Twigs.

Poco después los fans empezaban a grabar y a publicar vídeos que corrían como la pólvora en las redes sociales con los protagonistas en una discoteca de la capital perreando (bailando dando rienda suelta a las caderas) y destilando buena sintonía. Entre ellos, gestos de familiaridad como cuando él le acaricia a ella el pelo en actitud cariñosa o cuando se hablan al oído. Especulaciones, todas las posibles. Los testigos hablaban de química entre ellos. Podría ser el principio de una historia de amor, de una noche de pasión o solo dos jóvenes disfrutando de la música y hablándose bien de cerca para poder entenderse en medio de la pista. Lo que sí se sabe es que abandonaron juntos el local.

Por lo demás, nada particular entre dos jóvenes artistas, guapos y de éxito. Hasta donde se sabe, Dua Lipa está soltera desde diciembre del año pasado, cuando terminó su relación de dos años con Anwar Hadid, hermano de las modelos Bella y Gigi Hadid. Ambos intentaron salvar su romance pero fue imposible y acabaron cada uno por su lado. A Arón Piper tampoco se le conoce novia alguna desde que dejara de verse con la influencer Jessica Goicoechea. Ellos nunca confirmaron el noviazgo, pero sí que pudimos ver la foto de un apasionado beso entre ambos con motivo del cumpleaños de ella en noviembre del año pasado, cortesía del fotógrafo Albert Mullor, invitado al evento.

Justo cuando parecía que las aguas se iban calmando, volvió el escándalo, esta vez, de mano de la también cantante británica FKA Twigs que publicaba en TikTok un vídeo en el que se besaba apasionadamente con el chico de la semana. Sí, de nuevo Arón Piper. Por el momento no se sabe a qué responden estas imágenes aunque hay quien apunta a que podría tratarse de algún tipo de promoción.

FKA Twigs fue pareja de Robert Pattinson entre 2014 y 2017. Un año después comenzó a salir con Shia LaBeouf aunque terminaron en 2019. Su última pareja conocida ha sido el vocalista de la banda inglesa The 1975, Matty Healy. La artista comenzó su carrera musical con el nombre artístico Twigs (onomatopeya que hace referencia al crujido de las articulaciones). Sin embargo, la amenaza de demanda de un dúo estadounidense del mismo nombre hizo que añadiese FKA -Formely Knows As (anteriormente conocida como -al más puro estilo de Prince-) para evitar problemas. Quizás el vídeo con el actor español sea la mejor manera de ganar popularidad aprovechando el tirón de sus imágenes con Dua Lipa. O no. El tiempo dirá.