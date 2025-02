Una expulsión y un abandono sorpresa en la última gala de MasterChef

Ana Isabel Padilla Macías Jueves, 25 de abril 2024, 16:35 Comenta Compartir

En esta última semana, MasterChef ha ofrecido a sus numerosos seguidores una doble ración del programa. El pasado lunes se televisó la cuarta gala del programa, en la que los concursantes, conmocionados, despidieron a Choco al final de la emisión.

Por su parte, la segunda entrega tuvo lugar la noche del miércoles 25, cuando dos concursantes abandonaron las cocinas más famosas de la televisión pero por razones distintas. La primera en salir fue Tamara, quien decidió abandonar el programa, mientras que David se convirtió en el quinto expulsado de esta edición tras no superar las exigencias del jurado en la prueba de eliminación.

Un abandono sorpresa

Si bien la marcha de David tras su expulsión terminó con las lágrimas de sus compañeros, no sucedió igual con el abandono de Tamara. El jurado reaccionó de forma dura ante la decisión de la concursante, quien al entregar su delantal señaló que «Aquí mis compañeros se lo merecen mucho más que yo. No me veo en la final y por eso me voy. Me despido voluntariamente».

Ya en la gala anterior la concursante protagonizó un momento de tensión con Pepe en el que, si bien finalizó con un abrazo entre ambos, ya explicó que no se veía como finalista y nunca abriría un restaurante.

En esta segunda gala de la semana, varios invitados de lujo volvieron a visitar a los concursantes; MIki Nadal, Vicky Martín Berrocal, Laura Sánchez, Borja Marrero, Montse Abellà y Daniel Illescas.

En la primera prueba de la noche los concursantes, divididos en parejas y separados por una pared, trataron de cocinar la misma pizza mientras se daban unos a otros instrucciones. En esta primera prueba contaron con la visita de MIky Nadal quien fuera el ganador de la sexta edición de MasterChef Celebrity 6, así como de Vicky Martín Berrocal y Laura Sánchez, participantes de MasterChef Celebrity, quienes se pusieron manos a la obra y cocinaron junto a los concursantes. Al final, las pizzas mejor valoradas fueron las de María y Alberto y la de Pilar y Gonzalo.

Tras este primer reto, el concurso se desplazó a Gran Canaria, donde pudieron disfrutar con el Carnaval y cocinaron para 140 carnavaleros un menú diseñado por el joven y reputado chef de la isla Borja Marrero. Durante la prueba se produjo un enframiento entre Samya y María a causa del delantal negro que María entregó a Samya, el cual solo aceptó cuando recibió la orden de Jordi Cruz.

Al final de la prueba, Ángela fue nombrada como la mejor de la prueba, si bien tuvo que enfrentarse, con el resto del equipo rojo formado por Samya, Pulga, Celeste, Maicol, Alberto, Gonzalo y David a la prueba de eliminación.

David, quinto expulsado de esta edición

Antes de comenzar con la prueba de eliminación Tamara decidió poner fin a su participación entregando el delantal. Con una despedida fría tanto por parte de los jueces como de sus compañeros, quienes apenas se dirigieron a ella mientras abandonaba el plató, la ya ex concursante salió por las puertas del programa y este continuó como si nada hubiera pasado.

En la prueba de eliminación contaron con la visita de Montse Abellà, la famosa chef pastelera que fue galardonada por el Prix au Chef, además de Daniel Illescas, concursante de la octava edición de MasterChef Celebrity, donde logró clasificarse en tercera posición, además de algunos de los mejores influencers 'foodies' de España visitaron el programa para ayudar en el cocinado de varios postres elaborados por Roberto Bosquet, Paula Monreal, Verónica Sánchez, Inés Basterra, Álex Chía, Patricia Tena y Oriana Severino, uno cada uno.

Los concursantes, que no pudieron ver el plato original hasta la cata, contaron con la ayuda de los creadores de los postres para su elaboración.

Al final, los jueces decidieron que David fuera el quinto expulsado de esta edición de Masterchef, ante las caras de estupefacción de sus compañeros, terminando alguno de ellos entre lágrimas.

«Me lo he pasado en grande. Nunca ha sido mi fuere recibir muestras de afecto y cuando las recibo me emociono», señaló el ya ex concursante. El jurado, también emocionado, le dijo que estaban orgullosos de su evolución.