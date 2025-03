Eugenia Osborne apoya a su padre tras reconocer al hijo de Gabriela Guillén «Ya habéis escuchado a los protagonistas y no voy ha decir nada más», ha zanjado la hija de Bertín Osborne

Joaquina Dueñas Jueves, 13 de junio 2024, 11:59 Comenta Compartir

«Sabéis que no hablo de ese tema», esa era la escueta y rotunda respuesta que daba Eugenia Osborne a los reporteros al salir a la luz el comunicado emitido por su padre en el que reconocía al hijo de Gabriela Guillén y pedía perdón por su actitud en los últimos meses. A modo de mantra repetía una y otra vez con gesto muy serio las mismas palabras a cada uno de los interrogantes de los periodistas: «¿Qué os ha parecido?» «¿Os ha sorprendido?» «¿Cómo habéis recibido la noticia?». Más tarde, tras asistir al concierto de Sebastián Yatra en la sala Kapital de Madrid, volvía a atender a los micrófonos, esta vez más distendida: «Es mi padre, mis hermanas y yo siempre lo vamos a apoyar haga lo que haga o diga lo que diga». «Lo único que puedo decir es que ya habéis escuchado lo que han dicho los protagonistas y yo no voy a decir nada. No voy a hacer comentarios, ya habéis escuchado a mi padre y habéis escuchado también a Gabi, ya está», añadía.

En el comunicado, el cantante reconoce que «me equivoqué, y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo». Unas palabras que sus hijas asumen aunque del gesto serio y de las declaraciones de Eugenia permiten leer entre líneas que la familia no estaría pasando por su mejor momento.