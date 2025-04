Eugenia Martínez de Irujo renueva sus votos con Narcís Rebollo en Las Vegas

Cayetano Martínez de Irujo, sin sus hermanos en la misa de su madre

Este fin de semana, Cayetano Martínez de Irujo ha conmemorado el octavo aniversario del fallecimiento de la duquesa de Alba con una misa en la que ha estado acompañado por su pareja, Bárbara Mirján, su exmujer, Genoveva Casanova, y su hijo Luis. Su hija Amina no pudo asistir porque está en plenos exámenes. «La pobre estaba agobiadísima, pero se tenía que quedar», explicó Genoveva. Tampoco pudieron acudir Fernando, que estaba con gripe, ni Alfonso Diez, el viudo de Cayetana, aquejado de covid. El resto de los hermanos Martínez de Irujo tampoco hicieron acto de presencia. «Cada cual tiene su conciencia con respecto a lo que atañe a su madre. Yo esperaba que viniese Carlos, la verdad, me hubiera hecho ilusión porque hace poco estuvimos en una misa, cincuenta años de la muerte de nuestro padre, y estuvieron todos», recordó Cayetano. «Aquí no ha venido ninguno ningún año. La verdad es que es triste, porque me he esforzado mucho para que la familia esté unida», se lamentó.

El año pasado, Eugenia ya dio su opinión sobre lo que le parecía la celebración anual de estos oficios. «Yo creo que es raro siete años haciendo misas. Creo que el primer año, segundo, fenomenal, pero todos los años… Yo siempre digo que para recordar a mi madre no me hacen falta misas, la llevo aquí», afirmó señalando su corazón. «Quien quiera ir a misa, perfecto, pero quien no, no pasa nada, que cada uno haga lo que quiera'', comentó. Y así lo ha hecho ella, que publicó una fotografía de su madre en Instagram con el mensaje: «Besos al cielo», junto a los hashtags 'mamá' y 'siempre conmigo'. Y tampoco dudó en dedicarle su segunda boda en Las Vegas cinco años después de la primera, haciendo honor al espíritu disfrutón de su progenitora.