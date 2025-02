Escassi lanza un dardo a María José Suárez tras salir a la luz su beso con Hiba Abouk

Gloria Salgado Madrid Jueves, 25 de julio 2024, 12:50 | Actualizado 17:44h. Comenta Compartir

Habemus beso. Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk han sido inmortalizados besándose en una jornada de playa después de que este miércoles la revista Semana publicase unas imágenes del jinete y la actriz, con gestos cómplices, saliendo de un conocido restaurante italiano en Madrid, ciudad a la que se ha mudado la actriz junto a sus dos hijos.

Ni Escassi ni Abouk han querido hablar con la prensa tras ser pillados en unas fotografías que una mujer hizo en la playa y envió al programa TardeAR, de Telecinco, en las que se ve como se abrazan y besan. Sin embargo, el jinete publicó ayer una imagen en su cuenta de Instagram en la que sale posando de espalda mirando al mar desde una impresionante casa en Tarifa. Junto a la fotografía escribió un texto en el que dice, junto a un corazón: «Lo más bonito es lo q tengo detrás mía en esta foto y no salen. Gracias», en una referencia velada a Hiba Abouk, que se sabe que estuvo en la misma casa.

En ese mismo enclave, con vistas al mar desde una piscina, el jinete ha grabado un vídeo que ha colgado en sus historias sobre el que ha puesto: «La ira, el resentimiento, el odio... Todos estos son venenos que tú bebes y esperas que otra persona muera. Pues no. La vida no funciona así. Tú bebes veneno, tú mueres. Esto es una vida muy justa...». Un mensaje que parece ser un dado contra su última pareja, María José Suárez, como ya hicese hace diez días, cuando compartió un vídeo de Pablo Motos en el que el presentador dice: «Si quieres solucionar un problema grave, no te queda otra que enfrentarte, aceptarlo y superarlo. Da igual lo que sea. A lo mejor estás mal porque te ha decepcionado alguien. Acéptalo y supéralo».

Por su parte, Suárez envió este miércoles un audio a la periodista Paloma Barrientos tras las imágenes publicadas por la revista en el que la exmiss asegura estar tranquila. «Yo ya he pasado página, estoy en otra historia. Puede hacer lo que quiera», zanjó.

Cortina de humo

Tanto Escassi como Abouk negaron en un primer momento que tuvieran algo más que una amistad que nació en el programa 'MasterChef Celebrity'. Una relación muy comentada tras su encuentro, a finales de junio, en la comunión de uno de los nietos del mediático empresario José Luis López, conocido como El Turronero, a la que el jinete iba a acudir en un primer momento con María José Suarez y su hijo. Allí estuvieron juntos en todo momento los dos con los vástagos de la actriz, con muestras de cariño que llamaron la atención del resto de los invitados.

Todo apuntaba a que Escassi había utilizado a Abouk como cortina de humo tras su polémica ruptura con María José Suarez hace tan solo un mes. La actriz, divorciada del futbolista Achrak Hakimi hace más de un año, se desvinculó de la situación afirmando que no se estaban conociendo ni se estaban dando ninguna oportunidad.