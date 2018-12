«No soy nada erótica-festiva» Buen año. La cantante, imagen de la firma de lencería Women'secret', dará las campanadas para los canarios en Telecinco. :: R. C. La ex 'triunfita' Ana Guerra admite no estar preparada para el fracaso.«Cuando llegue me va a doler» ARANTZA FURUNDARENA Domingo, 9 diciembre 2018, 10:39

La primera campanada ya la dio Ana Guerra al resultar finalista de 'Operación Triunfo'. Pero ahora dará las doce seguidas para sus paisanos, los canarios, en Noche Vieja, desde la Puerta del Sol y a través de Telecinco. Es el broche de oro con el que cierra un año apoteósico esta tinerfeña de 24 años, natural de San Cristóbal de la Laguna. Si en el concurso quedó la quinta, ahora podría decirse que es la número uno en difusión mediática, por encima de Amaia, Aitana, Miriam y Alfred. Hasta dónde llegará el tirón de la apodada 'Ana War' que la firma de lencería 'Women'secret', en su 25 aniversario, la ha elegido como imagen de su marca, una privilegiada posición que hasta ahora ocupaba en exclusiva la internacional Elsa Pataky. «Soy de tanga y de 'culotte', pero en invierno para dormir me pongo pijama de borreguito. Yo no le abro la puerta en picardías al que me viene a traer la pizza, no soy nada erótica-festiva», declaró la «supersincera» cantante en su debut como modelo de ropa interior.

Mucho menos transparente en lo relativo a su vida sentimental, Ana Guerra no quiso confirmar lo que ya es un grito a voces, y hasta aparece publicado en Wikipedia: su relación actual con el actor Miguel Ángel Muñoz, tras haber roto con el cantante Jadel. «Yo os agradezco mucho el interés, pero me gusta más hablar de mi vida profesional y de mis nuevos proyectos, que es a lo que estoy dedicando toda mi energía», repite Guerra una y otra vez. Y como dice en su canción ('Hola, mira qué bien me va sola'), asegura ser feliz en soledad ya que ella está «enamorada de la vida». Sin embargo, hay imágenes de Guerra y Muñoz lo suficientemente elocuentes como para desmentir esa supuesta soltería. En cuanto a Jadel, tras pasar página, Ana ratifica lo que ya ha dicho él, que ahora mismo han perdido el contacto. Lo cual no impide que la cantante le desee «lo mejor» con su nuevo lanzamiento discográfico, que a ella le parece «un temazo». «Pero una ruptura nunca es fácil», añade.

'La Bikina', como llaman a esta canaria cariñosamente sus fans, también está de estreno. Acaba de protagonizar el videoclip de su nuevo tema, 'Bajito', junto a un elenco de artistas famosos. «Hay seis personas, siete conmigo. Ninguno es de 'O.T.' Era otro concepto, otra idea distinta. Somos siete, más el cuerpo de bailarines. Han sido diez horas de rodaje intensísimas». 'Bajito' es en palabras de Ana Guerra «un canto al amor libre» y cuenta con rostros muy reconocibles que «lanzan un discurso de libertad y de visibilidad, un planteamiento de vida y unos principios como los que yo quería transmitir», explica la cantante.

La canción aborda el amor entre dos personas del mismo sexo. Y el mensaje vendría a ser: 'Siéntete libre, experimenta, que estamos en el siglo XXI'. A Guerra no le ha ocurrido, de momento... «No he probado nunca con el mismo sexo -confiesa entre risas-. A lo mejor va y me gusta, vete tú a saber. Pero hasta la fecha no he tenido esa experiencia, no me enredéis...». En el vídeo, la cantante aparece en ropa interior. Sin embargo, se apresura a matizar que la imagen que pretende ofrecer «es de tipo sensual, no sexual. Lo tuvimos claro desde el principio 'Women'secret' y yo, que fuera algo elegante, bonito pero en ningún caso sexual». El videoclip no incluye un beso lésbico, pero la canaria no descarta besar a otra mujer en algún momento «si lo exigiera el guion».

Abierta de mente y reivindicativa en la lucha contra el machismo, Ana considera que sus armas de seducción no están en su físico, «sino en la mirada, en mi forma de hablar y de cantar». Durante la reciente jornada contra la violencia machista, la cantante subió un 'tuit' relacionado con su canción 'Lo malo' que luego se vio obligada a retirar por la avalancha de críticas recibidas. «No pasa nada -concluye-. Quizás yo no lo supe transmitir del todo bien. Para salir de dudas, lo eliminé y subí el mensaje correcto».

Ana Guerra, que antes de llegar a ser cantante de éxito estudiaba flauta travesera y trabajó como camarera y asesora de perfumería, admite no estar preparada para el fracaso. «Cuando me llegue el bajón sé que me va a doler. Pero me haré muy fuerte para currar mucho más e intentar salir adelante. Y me apoyaré en mi padre, que siempre está ahí, tirando de mí».