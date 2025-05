El enfado de Victoria Federica en el vuelo de regreso desde Abu Dabi

Joaquina Dueñas Martes, 9 de enero 2024, 14:17 | Actualizado 17:29h. Comenta Compartir

Victoria Federica fue la primera en felicitar al rey Juan Carlos por su 86 cumpleaños. «Felicidades, abuelo. Te quiero», le escribía a través de sus redes sociales antes de viajar a Abu Dabi para compartir con él la celebración de esta fecha tan especial. Ha sido a su regreso del fiestón organizado por el monarca emérito cuando parece que la hermana de Froilán ha tenido un encontronazo en el avión en el que viajaba junto a su prima Irene Urdangarin.

Las jóvenes volaron en clase turista mientras que sus madres, las infantas Elena y Cristina, lo hacían en business. Según relataron en 'TardeAR', las primas se levantaron juntas para ir al aseo en el momento en el que el personal a bordo se disponía a servir la cena. Con el carrito de las viandas ocupando el pasillo, la misión de acceder al cuarto de baño se complicaba y les valió a las jóvenes un toque de atención por parte de la tripulación. Algo que molestó a Victoria Federica, que no dudó en responder. «A Vic no le sentó muy bien, se enfadó un poco», aseguraron en el programa.

El carácter de la hija de Jaime de Marichalar es de sobra conocido. A pesar de su proyección pública tanto personal como profesional, no se prodiga en sonrisas y en más de una ocasión la hemos visto intentando huir de la prensa mostrando su peor versión.

Pero eso no ha sido lo único que ha sorprendido en este viaje, ya que también ha llamado la atención la infanta Cristina, que subió al avión de regreso a España con mascarilla y guantes que no se quitó en todo el trayecto, según las imágenes publicadas también por 'TardeAR'. En pleno pico de contagios de diferentes virus respiratorios, no es de extrañar que la hermana de Felipe VI esté pasando por un proceso vírico y que haya decidido proteger al resto de viajeros o que, al contrario, sea ella quien quiera protegerse.

«Bailaron 'La Macarena'»

En todo caso, ambas cuestiones han sido meras anécdotas que no han logrado la celebración organizada por el rey Juan Carlos, en la que contó con sus amigos y familiares más cercanos. Unas 80 personas se desplazaron a la casa que el monarca tiene en Abu Dabi, entre los que estaban, además de sus hijas y la mayoría de sus nietos, sus íntimos amigos: Pedro Campos, el dentista Eduardo Anitua, el restaurador Miguel Arias, Marta Gayà, Carlos Herrera, Fernando Almansa, Rafael Spottorno, Javier Corsini, Mónica de Oriol e Icaza o Alicia Koplowitz, entre otros.

Los invitados disfrutaron de una cena en la que no faltaron productos típicos españoles ni vino de las bodegas riojanas de Marqués de Murrieta, el favorito del rey emérito, Una velada que estuvo amenizada por Los del Río. El dúo sevillano puso la banda sonora al evento, animando a las nietas del rey a bailar. «A las nietas les dijimos, «aquí hay que salir a bailar» y dijeron, «no te preocupes». Bailaron 'La Macarena', la rumbita, 'Sevilla tiene un color especial'… El señor estaba feliz», han relatado los cantantes. «Han estado casi todos los nietos y han sido muy cariñosos y generosos», han detallado los artistas antes de añadir que «se le veía muy feliz con su familia».