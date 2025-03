Un enamorado José Ortega Cano pide a Ana María Aldón «ir a por la niña»

Joaquina DUeñas Madrid Lunes, 10 de octubre 2022, 15:10 | Actualizado 17:14h. Comenta Compartir

José Ortega Cano está pasando un momento familiar delicado ya que su matrimonio con Ana María Aldón se encuentra en la cuerda floja. La pareja lleva meses inmersa en una profunda crisis de la que parece no encontrar salida. Mientras tanto, continúan haciendo vida bajo el mismo techo y guardando la compostura por el bien del hijo que tienen en común. Hasta ahora, la mayoría de los detalles de su situación los conocíamos gracias a las intervenciones de Ana María en el programa vespertino en el que colabora cada fin de semana. Ahora, ha sido el turno de Ortega Cano, que se ha sentado con Ana Rosa Quintana para repasar esta y el resto de polémicas que le rodean. El torero no ha dudado en declararse enamorado y hasta ha terminado pidiendo a su mujer ir a por la niña: «Mi semen es de fuerza, ¡vamos a por la niña! Te mando todo mi cariño».

Esto sucedía al término de su conversación con la periodista que se incorporaba al programa que lleva su nombre después de once meses centrada en su recuperación de un cáncer de mama. Durante los 30 minutos que ha durado su primera entrevista en televisión desde que comenzaran los rumores de crisis con su mujer, ha hablado sobre su situación: «Ni yo lo sé. Ella no se comunica conmigo ni yo con ella. Hablamos poco», ha confirmado, a pesar de que en las últimas semanas Ana María había explicado que la convivencia era más fluida y que comen juntos a diario. «Soy muy activo y me gusta hacer cosas, pero en este tema que nos ocupa me gustaría estar tranquilo porque yo sufro mucho, la verdad», ha dicho.

El torero, no solo no ha confirmado la ruptura sino que se ha confesado enamorado. «No he pensado en separación, lo más normal es que continuáramos», ha asegurado al tiempo que lamentaba que ella no sienta lo mismo: «Creo que mi mujer ya no me quiere, siento decirlo. Yo a ella sí. Sigo enamorado de Ana María totalmente». «Daría cualquier cosa para que nosotros continuáramos de pareja, siguiéramos haciendo una vida normal. Ella con su trabajo y yo con mis cosas. A mí me gustaría porque yo no me encuentro bien si no es así», ha declarado.

Era al término de su intervención cuando Ortega Cano se ponía de pie y se dirigía a su mujer para animarla a ir a por la niña, haciendo referencia a su semen, lo que provocaba la carcajada de Ana Rosa y de los allí presentes mientras Joaquín Prat calificaba la situación de «surrealista».

Rocío Carrasco

Otra de las polémicas que acompañan a Ortega Cano durante los últimos meses es el enfrentamiento abierto con Rocío Carrasco a cuenta de su comportamiento con la que fuera su mujer, Rocío Jurado. La hija de la más grande ha reprochado algunas actitudes al torero, especialmente durante la enfermedad de su madre. Ortega Cano ha calificado sus acusaciones de «infamias y descalificaciones». «Han retorcido la verdad hasta extremos inigualables. Por ello, esta conducta llena de vileza y odio solamente puede tener una respuesta judicial. Que sea la justicia la que pongan fin a tanta mentira». En consecuencia, ha asegurado que ha dado instrucciones a sus abogados «para que actúen en consecuencia en el momento que consideren oportuno».

«Yo no era un mindundi, era un hombre de verdad y lo sigo siendo. Ella era única e irrepetible, una mujer excepcional que siempre estuvo unida a su familia», ha recordado. «Por eso no se puede comprender lo que está haciendo y diciendo Rocío Carrasco. Estoy convencido de que su madre estará sufriendo por la maldad que está desenvolviendo Rocío. Solo vengo a decir que la verdad a veces aparece en silencio, pero aparecerá. El tiempo reivindicará toda la verdad», ha afirmado.