Así ha empezado el 2022 para Kim Kardashian

Los compromisos profesionales no permitieron a Kim Kardashian y a su novio, el cómico Pete Davidson, comenzar juntos el nuevo año por lo que decidieron hacer una escapada a las Bahamas una vez terminadas las fiestas. Allí se les pudo ver muy sonrientes y disfrutando de su mutua compañía. Desde que en noviembre se conociera su relación han viajado en diferentes ocasiones dentro de Estados Unidos, pero esta ha sido la primera vez que han salido del país. En este tiempo, también han tenido oportunidad de conocer a las familias. De hecho, el comediante de Saturday Night Live ha acompañado a su novia a casa de su madre, Kris Jenner, (en California) mientras que la empresaria viajó a Nueva York a la casa de él en Staten Island.

Su dulce momento personal se completa con las buenas noticias profesionales ya que Kim Kardashian vestirá a las atletas olímpicas y paraolímpicas de equipo de Estados Unidos en los Juegos de Invierno de Beijin que comienzan el próximo 4 de febrero aunque desde el día 25 de enero ya estarán disponibles para a través de internet para el público en general. Se trata de una selección de prendas invernales para el descanso elaboradas con materiales cálidos y confortables. El lanzamiento se ha hecho a través de una campaña a cargo de la fotógrafa Vanessa Beecroft, con la remera Oksana Masters o las patinadoras de velocidad y artística, Maame Biney y Amber Glenn, respectivamente, como protagonistas.

Este dulce momento tiene como contrapunto la actitud de su exmarido, Kanye West, que ha publicado por sorpresa 'Eazy', una colaboración con el rapero Jayceon Terrell Taylor, más conocido como The Game. Un trabajo en el que habla abiertamente de su relación con Kim Kardashian y en el que, si bien reconoce que la separación ha sido cordial, también habla del nuevo novio de la influencer y asegura que le va a «patear el culo». En sus versos, el rapero hace referencia a la casa que se ha comprado al lado de su exmujer.

West ha decidido adquirir una mansión frente a la de la empresaria para poder estar cerca de sus hijos: «Nada que tenga que ver con mi carrera, con el rap, con la prensa, con nada de eso, nada me alejará de mis e hijos», ha dicho. «No hay seguridad que se interponga entre mis hijos y yo y no me van a hacer luz de gas», ha declarado insinuando dificultades para poder verlos. Tanto es así que ha culpado al nuevo novio de la celebrity de esta situación. Según West, una de las veces que fue a recoger a sus hijos para ir a la escuela, la seguridad de su exmujer le impidió la entrada al recinto.

Unas palabras que han enfurecido a la influencer que quiere llevar estos asuntos familiares con discreción. A este respecto, defiende que solo ha pedido a su ex que avise con antelación de sus visitas ya que el rapero habría ido varias veces de improviso al hogar de Kardashian provocando altercados con la familia y los amigos de ella, suficientemente graves como para que decidiera restringir su acceso.

