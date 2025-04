Elsa Tortonda estrena su nuevo single, 'Triana'

Ana Isabel Padilla Macías Viernes, 5 de abril 2024, 11:10 | Actualizado 12:57h. Comenta Compartir

La joven extremeña Elsa Tortonda, procedente de Villafranca de los Barros, ha estrenado hoy, 5 de abril, su nuevo single, 'Triana'.

La cantante compartió ayer un reel en su perfil de Instagram en el que, como ella misma indicaba, ofrecía un adelanto de 'Triana' «a capela y en primicia». Elsa, sentada frente a una ventana, con una imagen de lo más natural, cantó un trocito de su nueva canción con mucho sentimiento.

«Si tiro de recuerdos me voy viendo como ensancho el corazón, un grito de silencio que se asomaba sin quererlo a media voz. Yo soy la valiente del mensaje más sincero, pero me quedé esperando a que te atrevas a estar vivo. Y ahora pa´ entregarme, prométeme cuidarme, te di la llave a tiempo para abrirme desde dentro. No olvides extrañarme, las noches de reencuentros. Triana se ha quedado recordando nuestro beso».

Tras este extracto de 'Triana', Elsa recordó que desde las 00.00 horas, la canción completa está disponible en todas las plataformas digitales.

En otra publicación, Elsa compartió un vídeo en el que se la ve, como ella misma explica, pegando unos carteles por las calles de Triana con algunas de las frases de su canción con su nombre y la fecha de salida de la canción.

Uno de los carteles pegados por Elsa en Triana. IG

'Triana' ya está en la calle y seguro que va a ser un nuevo éxito de esta extremeña.

La extremeña comparte su tiempo entre su pasión a la música y sus estudios; actualmente cursa los estudios de periodismo y continúa formándose musicalmente, estando estudiando solfeo, canto y guitarra desde los cuatro años.

Ganadora de La Voz

La joven extremeña Elsa Toronda, de 19 años, se alzó ganadora de la décima edición de 'La voz'. En el año 2018 ya participó en 'La Voz Kids' y en el 2021 consiguió llegar a la final de 'Got Talent' y, como quien dice, a la tercera va la vencida, en esta última edición logró brillar por encima de todos los demás participantes siendo la ganadora en la última edición a finales del pasado 2023.

Tortonda, compitió con 55 cantantes procedentes de todo el País de la mano del cantautor, actor y bailarín puertorriqueño-estadounidense Luis Fonsi, quien lidero su equipo.

La cantante eligió 'Cuando nadie me ve' de Alejandro Sanz para participar en la final del concurso del que se alzó ganadora. Entre los premios de este certamen destaca el contrato discográfico con Universal Mus, con el que Elsa cumplirá su sueño de dedicarse profesionalmente a la música.

Desde entonces, la extremeña no ha parado. Además de este nuevo single, a mediados del pasado mes de marzo fue la encargada de poner el broche de oro a la XVIII Feria del Gurumelo de Villafranca de los Barros, su localidad.

Galardón 'Mujeres que rompen'

Además, el 5 de marzo, la Delegación del Gobierno de Extremadura le hizo entrega, junto a María Elisa Fariñas Abella, jefa superior de la Policía Nacional de Extremadura, del reconocimiento 'Mujeres que rompen'.

Estos premios, que han cumplido este año la tercera edición, están dedicados a extremeñas destacadas por romper con estereotipos tradicionales o masculinizados.