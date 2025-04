Elon Musk da la bienvenida a su duodécimo hijo

Joaquina Dueñas Martes, 25 de junio 2024, 14:51 Comenta Compartir

El multimillonario Elon Musk ha dado la bienvenida a su duodécimo hijo, el tercero junto a su actual pareja, Shivon Zilis, especialista en inteligencia artificial y directora de Neuralink. Aunque han llevado con total discreción este nacimiento, el fundador de Tesla ha querido aclarar que «no he sido padre en secreto, todos nuestros familiares y amigos lo saben. No emitir un comunicado de prensa, lo que sería extraño, no significa secreto». En todo caso, no han revelado el sexo ni el nombre del recién nacido. Musk y Zilis tuvieron a sus mellizos en noviembre de 2021, sobre los que tampoco dieron información alguna.

El empresario se casó en el años 2000 con la escritora Justine Wilson, con quien tuvo a su hija Nevada Alexander, que falleció a las diez semanas de su nacimiento a causa del síndrome de la muerte súbita. En 2004, el matrimonio tuvo a Griffin y Xavier Alexander. Este último ha suprimido legalmente su apellido paterno y no tiene relación alguna con Musk. En 2006, nacieron los trillizos Kai, Saxon y Damian y dos años después la pareja se separó.

En 2018, el magnate de la tecnología comenzó a salir con la cantante Grimes con quien tuvo a su primer hijo en 2020, al que llamó X AE A-XII. El mismo año de su ruptura, en 2021, tuvieron una niña por gestación subrogada a la que también pusieron un curioso sombre: Dark Sideral. Además, Walter Isaacnoc, autor de la biografía de Musk, reveló que tiene otro hijo, Techo Mechanicus, sobre el que no hay más información.

Temas

Elon Musk