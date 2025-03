Elena Tablada revela el rechazo de Javier Ungría hacia su primogénita, hija de David Bisbal

Joaquina Dueñas Miércoles, 11 de septiembre 2024, 13:36 | Actualizado 14:39h. Comenta Compartir

Elena Tablada está participando en el programa 'Me quedo contigo', de Mtmad, en el que ha revelado algunos secretos de sus rupturas sentimentales y ha explicado la compleja relación con su madre. Lo más sorprendente de su relato ha sido la confesión que ha hecho sobre Javier Ungría, su exmarido y padre de su segunda hija. Ha asegurado que le dijo que «no aguantaba a Ella», su primogénita, fruto de su relación con el cantante David Bisbal.

Ha sido durante una charla con la psicóloga Andrea Vicente cuando ha explicado que Ungría salía cada cierto tiempo y a su regreso le argumentaba que «había salido porque no aguantaba a Ella». «Un día me dijo: 'Tenemos que hablar, nunca más voy a hacer un viaje con Ella, le he cogido manía. Hay cosas que hace que no aguanto y cosas que no hace que tampoco aguanto'», ha contado por primera vez. Una actitud que supuso el fin de su matrimonio y que ni siguiera había trasladado David Bisbal cuando se interesó por ella al conocer su ruptura.