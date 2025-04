Edurne deja 'Got Talent' después de 10 temporadas Risto Mejide le ha dedicado una emotiva carta de despedida

Edurne en Got Talent.

Joaquina Dueñas Miércoles, 13 de marzo 2024, 13:42

Edurne ha anunciado que «después de 10 años inolvidables», la próxima temporada no formará parte del jurado de 'Got Talent'. La cantante ha explicado su «difícil» decisión a través de un comunicado en sus redes sociales en el que explica que siente que ha dado «todo lo que podía dar al programa y a la audiencia». «Ahora necesito darle un espacio más especial a mi música», ha escrito, ya que va a comenzar una «nueva etapa» centrada en su próximo disco. La artista ha dedicado unas bonitas palabras a sus compañeros «por haber hecho la experiencia aún más bonita», con mención especial a Risto Mejide: «No se me ocurre nadie mejor con quien haber compartido tantos momentos delante y detrás de la cámara».

Por supuesto, el publicista le ha correspondido con una emotiva carta: «Sí, ya sé que la tele es así, que un día estás y al otro no, que este negocio es como es, pero qué quieres que te diga, han sido demasiados momentos juntos. Momentos duros y momentos felices, porque hemos vivido de todo. Momentos en los que solo con mirarnos ya sabíamos lo que pensaba el otro. Momentos en los que nos cogíamos de la mano y nos transmitíamos esa paz. Jamás pensé que sentarme en esa mesa y mirar a mi derecha me iba a permitir descubrir a una persona tan maravillosa, a una jueza que iba a evolucionar tanto y a una compañera que muy pronto se convertiría en buena amiga». «La tele es así, a veces te regala amistades puras y maravillosas», termina.