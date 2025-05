Edmundo Arrocet carga contra las hijas de María Teresa Campos

Joaquina Dueñas Miércoles, 4 de octubre 2023, 14:02 | Actualizado 14:27h. Comenta Compartir

Edmundo Arrocet ha concedido una entrevista en exclusiva a la revista 'Diez Minutos' en la que hace un repaso de los seis años de relación con María Teresa Campos y vierte duras críticas contra sus hijas. «En seis años, Terelu fue a su casa unas diez veces y Carmen ni eso», ha asegurado el humorista, que solo tiene buenas palabras para quien fue su pareja a la que califica de «abierta, afable, simpática y muy alegre».

El humorista ha explicado que tras conocer a la reputada comunicadora renunció a su deseo de mudarse a las Islas Canarias para vivir en Madrid con ella, en una casa que fue el sueño de María Teresa. «Su pena es que dedicó vida y esfuerzo en hacer una casa para ella y para sus hijas y esa casa estaba siempre vacía. Mientras su hija estaba pagando alquiler en otras partes. Eso le dolía mucho a Teresita», ha afirmado. De hecho, el chileno solo salva de sus críticas a dos de los nietos, Alejandra Rubio y a José María Almoguera, de los que ha dicho que estaban muy atentos a su abuela.

Entre las sorpresas de la entrevista, la propuesta de matrimonio que María Teresa hizo a su entonces pareja para garantizarle una pensión. «Un día estábamos tumbados en la cama, viendo un programa que hacía Carmen en Andalucía y de pronto Teresa me dice: 'Estaba pensando, somos mayores y si yo me muero, se pierde la pensión. Si nos casamos la pensión se quedará para ti. Una buena pensión de viudedad porque yo estoy trabajando desde los 15 años y si no nos casamos, la pensión se va a perder». Un plan que según ha contado el humorista, declinó: «Teresita, que se pierda, yo no tengo necesidad de dinero».

Y es que, sobre las numerosas críticas que ha recibido en las que se acusaba a Edmundo de aprovecharse económicamente de la presentadora, el chileno ha sido tajante. «Otra de las falacias que se han vertido es que yo no pagaba nada. Siempre que íbamos de viaje lo pagaba yo todo», ha subrayado. Igualmente, ha recordado un préstamo económico que le hizo y ha explicado que también fue él quien produjo y pagó el disco que grabaron juntos.

Desconfianza

Sobre el final de la relación, ha aclarado que habló con María Teresa en persona, desmintiendo una vez más que la dejara a través de un mensaje de WhatsApp. «La desconfianza fue ajando la relación», ha reflexionado. Y es que, según ha explicado, «a Teresa le iban intoxicando con falacias y desarrolló una desconfianza que no se correspondía con la realidad».

«El día de mi cumpleaños me habían dado un premio y estaba Arús esperándome con una tarta. Esa noche debía haber estado Teresa conmigo y no me acompañó. Se encerró en la habitación. Ella iba como jurado y no vino», ha detallado. Esa fue la «tercera» y última discusión entre ambos porque según ha relatado Edmundo, «yo no discuto, cuando veo que no tiene sentido, directamente me voy». En su propio relato, ha recordado que ya se había marchado dos veces antes de aquel último encontronazo. En las dos primeras ocasiones, Gustavo había ido a buscarlo y él había vuelto «porque aun la quería». «Pero la tercera ya sabía que era el final», ha destacado, al tiempo que ha insistido en que se lo dijo «personalmente».