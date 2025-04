«Djokovic aprieta demasiado los dientes»

ARANTZA FURUNDARENA Sábado, 29 de enero 2022, 00:10 Comenta Compartir

Tiene unos 18 relojes de marca y ocho coches de alta gama en su garaje, así que no necesita hacerse publicidad a través de sus pacientes, que son muchos y tremendamente célebres. Él prefiere no dar nombres, pero se sabe, porque ellos lo han hecho público, que Iván Malagón es el dentista al que debe su cuidada dentadura Cristiano Ronaldo así como gran parte de las plantillas colchonera y merengue, varias decenas de actores (entre ellos, Adriana Ugarte y Kira Miró), el motorista Jorge Lorenzo, algunos miembros de la Familia Real, políticos... Y hasta las hormigas de 'El Hormiguero'. Ahora este arquitecto de sonrisas, hijo de un inspector de policía de Albacete, se ha metido también a joyero, convirtiendo en realidad el dicho de que todo lo que toca lo convierte en oro.

'Noprisonr' (léase 'noprísoner'). Así se denomina la marca que acaba de lanzar al mercado el doctor Malagón para reivindicar las joyas masculinas. Significa 'No prisionero'. «Porque yo no me siento prisionero de lo que puedan decir», puntualiza. Son piezas por encargo. La más llamativa, una pulsera 'handcuff', en forma de esposa o grillete, que ha llegado a excitar la imaginación de ciertos aficionados al 'bondage'... «No era esa mi intención, pero lo cierto es que algunos me la están encargando con cierta lujuria», bromea.

Y es que demás de odontólogo, Malagón es diseñador industrial. Ha proyectado la casa donde reside con su mujer y sus tres hijas, y ha inventado muebles que después han producido en serie algunas firmas italianas. Si a eso se añade que también ha creado una marca de exclusivos trajes a medida, y que además de atender su clínica en Madrid y preparar la apertura de otra en Marbella, acostumbra a viajar por el mundo impartiendo conferencias a multinacionales y sociedades científicas sobre sus protocolos, es fácil concluir que este madrileño próximo a cumplir los 44 años es un extraterrestre, un superhéroe o un raro ser cuyos días tienen 48 horas...

«Nada de eso –aclara él–. Mi secreto es que soy muy organizado. Tengo una fórmula que ya expliqué en mi libro 'Eres un crack'. Se trata del '6x4' y consiste en dividir el día en cuatro partes. Yo duermo seis horas y he educado a mi cuerpo para ello. Otras seis las dedico a mis inquietudes: medito, diseño, dibujo... Seis son para la consulta. Y el resto, para mi familia y amigos».

«Me llamó la secretaria de un pez gordo de Podemos para que le tratara y yo, encantado», dice este hijo de un inspector de policía

Este fibroso dentista a lo James Bond, que conduce un Aston Martin y un Brabus y ejerce como modelo de sus propios diseños, no vino al mundo en un palacio renacentista sino en una familia «normal, humilde», de tres hermanos, padre inspector de policía y madre ama de casa. «Mis padres son mis referentes absolutos, no conozco a nadie más generoso que ellos».

De niño, el «superinquieto» Malagón siempre prefería la compañía de personas mayores, «porque sentía que me aportaban más que los de mi edad», así que entre sus amigos figuraban también los jubilados que iban a la tienda de filatelia y numismática que había frente a su casa. Pero quien le marcó de verdad fue su abuelo. «Era ciego, tenía diabetes y le acabaron amputando las dos piernas. Yo fui su primer nieto y estábamos muy unidos. Él siempre decía que yo de mayor iba a ser un gran médico, y puso ahí la semillita».

Hoy a este odontólogo acuden líderes de distintas ideologías. «Me llamó la atención –relata–, porque empecé tratando a políticos catalogados de derechas y, justo antes de la pandemia, me telefoneó la secretaria de un pez gordo de Podemos para preguntarme si le podía atender. Y, por supuesto, encantado». Está claro que el 'podemita' en cuestión no era Pablo Iglesias... «No –ríe Malagón–. Ojalá, porque políticos como él deberían tener en cuenta que su sonrisa no es coherente con el cargo que ejercen. La sonrisa es la mejor carta de presentación».

No solo en la política, también en el deporte hay ejemplos de sonrisas poco atractivas. «Djokovic sonríe poco y mal –conviene este experto–. Estos deportistas de élite, como tienen una tensión muscular enorme, aprietan demasiado los dientes. Este chico tiene muy comprimidas sus arcadas y eso provoca un perfil y un tercio inferior envejecidos». En el extremo opuesto sitúa Malagón a famosos como Ricky Martin o Hailey Baldwin, la flamante esposa de Justin Bieber, de 25 años. «Tiene una sonrisa superchula». Y por superchula entiende este dentista «armónica y personal, que te diferencie». Por eso solo ha tratado a una de sus hijas. «Las otras dos de momento no lo han necesitado y yo soy poco intervencionista».