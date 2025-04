El divorcio de la infanta Cristina se retrasa hasta después de las fiestas

Joaquina Dueñas Miércoles, 27 de diciembre 2023, 12:10 | Actualizado 12:53h. Comenta Compartir

El pasado 20 de diciembre, la infanta Elena logró reunir a toda su familia en un restaurante de Madrid con motivo de su 60 cumpleaños. Llamó entonces la atención el gesto de su hermana, la infanta Cristina, que cubría los dedos de su mano izquierda con la mano derecha tanto a la entrada como a la salida del establecimiento. Precisamente la mano en la que todavía sigue luciendo la alianza de casada a pesar de que hace casi dos años de su separación y que el acuerdo de divorcio está en su recta final. De hecho, parecía que la disolución definitiva de su matrimonio iba a ser oficial antes de final de año, pero finalmente, según ha publicado la revista '¡Hola!', los trámites se han paralizado durante estos días festivos y se retomarán después del día de reyes para resolver los últimos flecos.

La pareja no firmó capitulaciones antes de su boda, pero como el matrimonio se celebró en Barcelona, se constituyó por defecto en régimen de separación de bienes. Hasta donde ha trascendido, el acuerdo de divorcio recoge que el sostenimiento económico de los cuatro hijos, todos mayores de edad, será responsabilidad de la hermana de Felipe VI hasta su independencia. Igualmente, parece que ya está definida la remuneración que recibirá Iñaki Urdangarín, que rondará los 5.000 euros mensuales.

Lo último que se ha sabido del ex duque de Palma es que no habría esperado al divorcio para irse a vivir con su novia. «Iñaki está viviendo en el piso familiar de Ainhoa Armentia y no en la supuesta casa que habrían alquilado», explicaba Leticia Requejo en el programa 'TardeAR' donde también detallaba que el motivo de que no se hayan trasladado al nuevo inmueble es que están realizándole algunas mejoras. Unas obras de las que se estaría encargando directamente Urdangarin, según ha podido saber la periodista porque «tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo porque está en paro».

Desde el entorno de la infanta Cristina sostienen que sigue decepcionada con su exmarido, sin embargo, ha optado por la máxima cordialidad sabedora de lo importante que es la figura del padre para sus hijos. Gracias a eso, los hemos podido ver saludándose con normalidad cuando coincidieron recientemente en un partido de balonmano de su hijo Pablo.

Es precisamente Pablo el único que ya ha conocido a la pareja de su padre. La revista '¡Hola!' ha publicado que Iñaki acudió a uno de los partidos de su hijo acompañado por Ainhoa Armentia y al término de la competición hizo las presentaciones. Y es que, aunque los hijos de la infanta están al lado de su padre, todavía mantienen las distancias respecto de su pareja, por respeto a su madre y porque todavía «no se sienten preparados», han contado desde su entorno a 'Vanitatis'.

Eso sí, después de pasar la Navidad con su madre en la Zarzuela, Juan, Pablo, Miguel e Irene, comenzarán el año con su Iñaki y con el resto de su familia paterna en casa de su abuela, Claire Liebaert, donde, en principio, no se espera que la presencia de Ainhoa.