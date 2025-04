«No hace falta ser un cabrón para ser un gran 'paparazzi'»

ana pérez-bryan Lunes, 8 de agosto 2022, 00:17 Comenta Compartir

Que detrás de una buena foto hay mucho más de lo que se ve es algo que sabe bien Diego Arrabal. Pegado a una cámara (casi) desde que recuerda, también él es más de lo que se vende: se ha ganado a pulso la fama de broncas o de mosca cojonera en un plató, pero eso no es más que «un papel». El suyo, el de verdad, está tras el objetivo, disfrazado con una peluca o escondido «en un monte» para dar caza a la presa rosa del momento. Y cuando la pilla, ¡zas!

-¿Todos tenemos un precio?

-Sí, ya lo decía Jesús Gil... A mí no me gusta generalizar, pero visto lo visto, se puede decir que sí.

-¿Cuál es el suyo?

-Yo es que no me considero parte de esto como personaje.

-Pero los colaboradores son desde hace tiempo carne de cañón.

-Sí, porque los programas, tipo 'Sálvame', han sabido convertir en personajes a los colaboradores, pero eso no te garantiza tener fama ni que a una marca le vaya bien, más bien lo contrario.

-Le preguntaba por su precio.

-A mí me han ofrecido de todo, pero siempre lo he rechazado. Primero, porque no me veo; y segundo, porque no quiero pasar esa línea. De hecho, me he levantado de más de un plató porque no quiero cruzarla.

-Tiene fama de broncas.

-Pero eso no es así. Cuando me senté en un plató tomé la decisión de ir con una coraza y la manera más fácil era ponerme la del típico gruñón y 'porculero'.

-Ummm... no me estará diciendo que es un trozo de pan.

-Es que esa no es mi realidad, aunque sea necesario tener en el plató a una mosca cojonera porque es el que abre los debates. Y yo soy esa mosca cojonera, pero a raíz del 'docureality' de Rocío Carrasco, ser crítico ha sido más complicado que nunca.

-¿Lo echaron por eso?

-La razón oficial que me dieron es por mi canal de YouTube. Ahí soy crítico, pero exactamente igual que en un plató de televisión. A mí estas cosas me dan pena, porque al final juegan con el pan de una familia. Hay mil maneras de tirarte de las orejas sin echarte: en mi caso no lo hubo. Fue de todo a nada.

-¿Se ha perdido el buen famoso?

-Sí, hace años. Antes, los famosos nos necesitaban, pero hoy el negocio está en las redes sociales. Mi trabajo consiste en sacar lo que el famoso no quiere que salga y ahora se dulcifica todo. Estamos perdiendo el encanto de la foto del bikini con el michelín, y lo enfocamos todo a lo que el personaje quiere enseñar. Por eso ya no somos necesarios.

-Seguro que hay alguno que le pone especialmente nervioso.

-A estas alturas no, pero sí hay famosos a los que evito porque sé que me van a traer problemas.

-Cuente, cuente...

-(Risas) No te puedo dar nombres, pero los cantantes de éxito que van con mucho personal de seguridad y que son más matones que otra cosa. Y la Casa Real me pone también muy nervioso. Llegó un momento en que decidí pasar, porque con ellos es todo desagradable. No tengo necesidad de que me amenacen.

-Imagine que tiene a la reina Letizia en 'topless' en un yate. No me creo que no dispare.

-¡Uy, no, no, no! Y en 'topless' menos. Todavía en bikini sí, pero lo pongo en una balanza y no sé si me merece la pena para lo que me puede venir después.

Ladi Di le cambió la vida

-¿Por cuál de sus fotos todo mereció la pena?

-Mi gran foto ha sido la de Lady Di haciendo 'topless' en Mijas, por la repercusión y por lo que supuso para mi carrera. Aquello cambió mi vida.

-Pero no se publicaron.

-Se guardaron, pero ha sido el reportaje por el que más se ha pagado en la historia de la prensa rosa. ¡Imagina, 1,2 millones de euros de aquella época! Yo no me llevé de aquello ni un 25%, pero les compré un piso a mis padres.

-¿Para ser 'paparazzi' hace falta ser un poco cabrón?

-Eso va mucho en cómo es la persona, pero no hace falta ser un cabrón para ser un gran 'paparazzi'. Yo por ejemplo soy muy juguetón, pero es que soy así en mi vida personal. Mi mujer y mi hijo tienen el cielo ganado conmigo.

-¿Y si su hijo le dice que quiere ser 'paparazzi' o colaborador?

-Noooo... afortunadamente quiere ser piloto de aviones.