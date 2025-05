Un diario personal, el as que guarda Meghan Markle contra la familia de Harry La estadounidense se estaría plateando publicar sus memorias

En enero de 2023, el príncipe Harry publicó sus controvertidas memorias que en español respondían al titulo de 'En la sombra'. Ahora, Jennie Brond, ex corresponsal real de la BBC, ha contado en The Mirror que Meghan Markle se estaría plateando hacer lo propio y contar su historia. La experta en la casa real británica ha revelado, además, el as que Markle tendría guardado bajo la manga, un diario personal que la nuera de Carlos III habría escrito durante el tiempo que pasó en el Palacio de Buckingham.

«Ella mantiene esa opción, pero lo cierto es que han pasado más de dos años desde que concedió su polémica entrevista a Oprah Winfrey y, desde entonces, se han mantenido alejada de la controversia de la familia real», ha explicado. En este sentido, ha señalado que «es evidente que el diario seguirá siendo un arma potencial en sus manos si alguna vez siente la necesidad de buscar algún tipo de venganza. Pero, por el momento, se ha comportado con discreción desde que apareció con Oprah y tras la serie documental».

En el mismo sentido se ha manifestado Roya Nikkhah, editora de asuntos reales en el Sunday Times: «Ella han mencionado un par de veces en el último año o dos que llevaba un diario de su vida en palacio, y creo que hay una posibilidad muy realista de que, a partir de ese documento, escriba sus propias memorias». Igualmente, ha recordado algunas de las frases que la esposa del príncipe Harry ha pronunciado y que apuntan a esta posibilidad como la de «nunca he firmado nada que mi impida hablar» o «tengo mucho que decir hasta que deje de hacerlo».

