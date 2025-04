Deuda con Hacienda, problemas de salud y alejada de sus hijos, así termina el año Isabel Pantoja

Joaquina Dueñas Martes, 26 de diciembre 2023, 16:22 Comenta Compartir

Isabel Pantoja sigue preocupando a su entorno por sus «serios» problemas de salud. Sin embargo, terminará el año sobre el escenario ya que su deuda con Hacienda no le permite suspender sus actuaciones. Según la periodista Paloma García Pelayo, «de unos meses a esta parte ha tenido algunos problemas que está atendiendo». Unos problemas que estarían comprometiendo no solo su salud, sino también sus conciertos, a los que no puede renunciar después de haber llegado a un acuerdo con la Agencia Tributaria en el que ha presentado como aval de pago las fechas de su gira de 50 aniversario. Un compromiso por el que saldaría los más de cuatro millones de euros que debe.

«Isabel está bien porque se está tratando y controlando», ha asegurado la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles'. De hecho, la artista se estaría tratando en Córdoba, precisamente la ciudad en la que se encontraba el día de la boda de su hija. «Tuvo un problema de visión que ha ido corrigiendo, pero después surgieron problemas un poco más fuertes», ha asegurado Pelayo. Una situación que se suma a su delicado estado emocional y al distanciamiento de sus hijos con lo que sigue sin tener contacto alguno.

Temas

Isabel Pantoja