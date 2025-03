Detenidas otras dos personas por el caso de extorsión con el vídeo sexual a Montesinos La operación se salda con seis arrestos, entre ellos el diseñador. La red llegó a exigir hasta un millón de euros al modisto por no difundir las imágenes con un menor de edad

Arturo Checa Valencia Martes, 9 de mayo 2023, 12:46

La operación contra la red de extorsión que chantajeó al diseñador Francis Montesinos con la difusión de un video sexual, por el que el propio modisto ha acabado detenido e investigado por una presunta agresión sexual a un menor, continúa acumulando arrestos. Los últimos en conocerse son los de dos hombres acusados de presionar al valenciano para que les pagara una elevada cantidad de dinero a cambio de no publicar las imágenes íntimas.

Con estos con ya cinco las detenciones que se producen en el caso (además de la del propio Montesinos). Como ya publicó este diario hace meses fue detenido el menor, de 15 años, que aparece en el vídeo, por los delitos de coacciones, allanamiento de morada y revelación de secretos. En la operación acabaron en manos de los agentes también los dos autores del asalto que sufrió el diseñador en su chalé de Llíria, donde le golpearon y amedrentaron para que les pagara a cambio de no difundir el vídeo. Como ya adelantó este diario, Montesinos acabó finalmente detenido por un presunto delito de agresión sexual, al ser al adolescente con el que sale en el vídeo menor de 16 años y ser los hechos supuestamente constitutivos de una infracción penal, por no estar en edad todavía de prestar consentimiento para las relaciones sexuales.

El modisto está a la espera de comparecer ante el juzgado de Llíria que se ha hecho cargo del caso. Mientras van trascendiendo más detalles de lo ocurrido y de la red de extorsión existente tras la supuesta agresión sexual de la que está acusado Montesinos. Fuentes de la investigación han indicado que los chantajistas exigieron el pago de hasta un millón de euros al valenciano. Montesinos se negó en rotundo. Los asaltantes le reclamaron entonces medio millón de euros. El delictivo regateo no se quedó ahí. Los delincuentes instaron entonces a darles 100.000 euros a cambio de no dar difusión al vídeo sexual. A los investigadores no les consta que el diseñador accediera a hacer el pago.

El caso ha supuesto que la Guardia Civil vaya tirando poco a poco del hilo. Las mismas fuentes indicaron que inicialmente el diseñador, tras acudir a su casa después del asalto, no quería entrar en el contenido exacto de la grabación. Se refería solamente a «un vídeo íntimo». Sin dar más detalles. Hasta en dos ocasiones le tomaron declaración los investigadores. Al final, el diseñador acabó entregando el vídeo, cuyas imágenes han acabado desencadenando el arresto del modisto.

Montesinos, que fue arrestado este lunes en Llíria, fue puesto en libertad después de que los investigadores de la Guardia Civil le tomaran declaración y le leyeran sus derechos, aunque tendrá que comparecer ante la jueza de Llíria que instruye la causa.

Como el diseñador figura en el procedimiento penal como perjudicado por dos episodios de extorsión, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Llíria tendrá que decidir ahora si abre una nueva causa (deduce testimonio) por un delito de agresión sexual con el modisto como investigado.

Tras conseguir el vídeo de contenido sexual y visionar las imágenes, los guardias civiles que asumieron el caso lograron identificar a la víctima y le tomaron declaración. Una vez que las diligencias fueron declaradas secretas por la jueza de Llíria, la Fiscalía de Menores se hizo cargo de las investigaciones, junto con un equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil, para esclarecer los hechos delictivos y proteger al menor.

Según confirmaron fuentes del Ministerio Público, el menor fue acusado de un delito contra el derecho a la intimidad y otro de coacciones, pero pasó de detenido a víctima en pocos días cuando los investigadores visionaron el vídeo.

El joven de 15 años aparece en las imágenes y las habría grabado con la ayuda de otro individuo, sin que se diera cuenta el diseñador, con la intención de extorsionarlo. En su declaración ante la Guardia Civil, el modisto afirmó que le tendieron una trampa tras hacerse pasar el menor por un admirador y decirle que tenía 18 años en el encuentro que tuvieron en la casa de Montesinos.

Días después, el 8 de septiembre de 2022, el joven de 15 años se presentó en el domicilio del diseñador, le mostró las imágenes y lo amenazó con difundirlas si no le daba una cantidad de dinero. «O pagas o la próxima vez la cosa será muy diferente», espetó el menor, según la versión del modisto.

Tras una fuerte discusión, una vecina que oyó los gritos llamó a la Policía Local y el extorsionador huyó antes de que las primeras patrullas de la Policía Local de Llíria llegaran a la Llometa de Llavata, donde residía el modisto en aquel entonces.

Varias semanas después, concretamente el 2 de octubre de 2022, Montesinos sufrió otro episodio de extorsión relacionado también con las supuestas relaciones sexuales consentidas que habría mantenido con el menor magrebí. Aquel día dos individuos encapuchados irrumpieron en la vivienda y golpearon al modisto para exigirle de nuevo una cantidad de dinero. Los asaltantes le mostraron el vídeo para que supiera que la extorsión era real y le exigieron el pago de medio millón de euros por no difundir las imágenes.

El diseñador aseguró en una entrevista televisiva que había presentado hasta tres denuncias por las amenazas que sufrió el año pasado, aunque este extremo no ha podido ser confirmado por este periódico. Tras una ardua investigación, la Guardia Civil ha detenido al modisto y a los dos individuos que asaltaron su casa para extorsionarlo. Los tres hombres están acusados de diferentes delitos.

Los agentes han arrestado a Montesinos sobre las nueve de la mañana de este lunes en Llíria. Los otros dos individuos fueron detenidos la semana pasada por los delitos de extorsión, contra la intimidad, revelación de secretos, allanamiento de morada, detención ilegal, robo con violencia y lesiones.

Días después del segundo asalto que sufrió en su casa, el modisto explicó a sus amigos que él mismo había facilitado a la Guardia Civil el vídeo que le compromete, ya que es una prueba de la extorsión. Según la versión de Montesinos, el menor le dijo que tenía 18 años y que había conseguido su número de teléfono a través de una amiga de la madre del diseñador.

En una entrevista televisiva afirmó que el episodio de extorsión había sido «muy duro», y recordó los momentos de miedo y angustia que vivió cuando los dos hombres encapuchados le amenazaron con un palo y un garrote, golpearon algunos muebles y rompieron a patadas la puerta de su dormitorio. Montesinos sufrió una crisis de ansiedad y lesiones leves en un hombro y la cara.