La despedida a Constantino propicia los reencuentros

Navidades en Zarzuela, veraneos en Marivent... Las familias reales española y griega forjaron durante años una férrea relación. Doña Sofía siempre ha estado muy unida a sus hermanos Constantino e Irene. De hecho, la princesa helena, la tía Pecu en la intimidad, vive con ella en palacio, en Madrid, y ha visto crecer a Elena, Cristina y Felipe. Tantas experiencias compartidas propiciaron que entre don Juan Carlos y Constantino II, dos reyes jóvenes –aunque uno sin trono– y amantes del deporte –el fallecido rey heleno fue medalla de oro en vela– surgiera una sólida amistad que solo se desdibujó en estos últimos años.

La humillación pública del emérito a doña Sofía con la caída de Botsuana y la salida a la luz de su amante Corinna Larsen hizo que se distanciaran, que Constantino hiciera piña con su hermana. De hecho, cuando ocurrió el incidente, en abril de 2012, doña Sofía se encontraba en Grecia, con su familia, celebrando la Pascua Ortodoxa y pospuso su regreso a España un par de días, para hacer ver al mundo su malestar, su enojo.

Tras lo sucedido en Botsuana, a don Juan Carlos y a su cuñado, Constantino, no se les volvió a ver juntos ante las cámaras

A partir de entonces, pese a que hubo ocasión de varias celebraciones públicas, a don Juan Carlos y a Constantino no se les volvió a ver juntos ante las cámaras. Es una incógnita saber si mantuvieron o no el contacto. Lo que es una certeza es que este lunes don Juan Carlos se despedirá de su cuñado, acompañará a doña Sofía en un momento muy duro para ella. Será el reencuentro de una familia, en un funeral íntimo, alejado de toda pompa, en el que no se han cursado invitaciones, en el que quienes están es porque tienen y quieren estar.

La presencia del rey emérito en Atenas, donde coincidirá de nuevo con Felipe VI, no despierta el interés del funeral de la reina Isabel II del pasado mes de septiembre. No está previsto que la despedida de Constantino II en la catedral de Atenas, donde contrajeron matrimonio don Juan Carlos y doña Sofía en mayo de 1962, sea retransmitida por ninguna televisión. Para el Gobierno heleno supone el funeral de un ciudadano más, y que ni siquiera es griego, ya que en el exilio adquirió la nacionalidad danesa de sus antepasados y esposa.

La crítica de Marie Chantal

Pero habrá imágenes de la ceremonia, que se celebrará a las doce del mediodía tras cuatro horas de capilla ardiente. Y hay pocas dudas de que doña Sofía acceda al templo acompañada de su marido, los reyes Felipe y Letizia y las infantas Elena y Cristina. Será en otro funeral, pues, donde se capte una imagen hoy inusual por una familia rota por la corrupción, primero por el 'caso Nóos' y después por las investigaciones judiciales al rey emérito.

Ampliar La reina Sofía, la semana pasada, en el cementerio de Tatoi, donde este lunes será enterrado Constantino. REUTERS

Felipe VI y sus hermanas mantienen también un fuerte vínculo con sus primos Alexia, Pablo, Nicolás, Teodora y Felipe. Alexia compartió piso con la infanta Cristina en Barcelona y Pablo, el ya jefe de la casa real helena por derecho dinástico, con el rey Felipe cuando ambos estudiaron en Washington un máster en relaciones internacionales. Allí fue donde el nuevo 'rey' de Grecia conoció a su esposa, Marie Chantal Miller, con quien doña Letizia nunca llegó a hacer buenas migas. Es evidente que desde que don Felipe se casó comenzó a distanciarse de su primo. Y sonada fue la crítica en redes que Marie Chantal le hizo a la reina de España por el rifirrafe que tuvieron doña Letizia y doña Sofía en la catedral de Palma en la Semana Santa de 2018.

Lo que este lunes unirá a estas dos familias, también a la danesa –Ana María es hermana de la reina Margarita–, será la despedida a Constantino II, cuya vida estuvo marcada por llegar muy joven al trono y perderlo a la misma velocidad. Reinó nueve años. Se despide sin el funeral de Estado deseado por su familia, pero con la presencia de todas las casas reales europeas. Y sus restos reposarán en el cementerio de Tatoi, donde solo yacen los reyes de Grecia.