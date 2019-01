James Middleton, de 31 años, hermano de la duquesa de Cambridge, ha pasado por una profunda depresión que le llevó al borde del suicidio, según ha desvelado en una carta abierta. «Sé que estoy bendecido y vivo una vida privilegiada, pero eso no me hizo inmune a la depresión. Es difícil describirlo. No es meramente la tristeza. Es una enfermedad, un cáncer de la mente», señala el joven, que logró superarla dando largos paseos con sus perros.