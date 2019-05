Después de que Cayetano Martínez de Irujo arremetiera contra varios de sus hermanos por apartarle de los negocios familiares y dejarle sin la herencia de su madre, el actual duque de Alba ha salido al paso de las acusaciones para asegurar que son mentira.«Eso no es verdad y no voy a contestar a esas tonterías», ha dicho Carlos Fitz-James. «Ya conocen ustedes a Cayetano. Es como es y no hay que hacerle caso», zanja el patriarca.