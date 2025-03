David Summers anuncia su boda con Christine Cambeiro para el próximo julio

Joaquina Dueñas Miércoles, 12 de junio 2024, 10:40 Comenta Compartir

David Summers y Christine Cambeiro se conocieron hace años en Nueva York. Comenzó entonces una amistad que se ha mantenido a lo largo del tiempo mientras cada uno hacía su vida con otras parejas hasta que en 2017 la Gran Manzana volvió a unirles, esta vez para siempre. Ahora, el cantante y su pareja han decidido dar un paso más y hacerlo oficial. Aunque la boda legal ya se ha producido por lo civil en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, están deseando celebrarlo con sus familiares y amigos y lo harán el próximo mes de julio, según han adelantado a la revista '¡Hola!'.

La pareja ha concedido una entrevista en la que demuestran su complicidad. «David es una persona muy segura de sí misma. Y a mí me transmite todo lo que necesito. Es una base, una seguridad, una felicidad, un amor…», dice ella sobre su marido y se considera «una persona afortunada». «Vivo con un hombre que se sienta a mi lado, me besa y me canta canciones», asegura. El músico, por su parte, destaca que su relación está basada «en la honestidad». «Para mí es absolutamente la mujer de mi vida, porque, aparte de ser tan linda y tan buena, es un apoyo constante y eso me hace ser el doble de lo que soy», dice David que afirma que en todos los años que llevan juntos no han discutido «ni una sola vez».