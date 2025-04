Dani Alves volverá al domicilio que compartía con Joana Sanz tras su salida de prisión

Joaquina Dueñas Jueves, 21 de marzo 2024, 13:32 Comenta Compartir

Después que Dani Alves fuera condenado a cuatro años y medio de prisión por una agresión sexual a una mujer en una discoteca de Barcelona, todas las partes recurrieron el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La Fiscalía y la acusación particular, para que se refuerce la pena de prisión; la defensa, solicitando la libertad. Entretanto, a petición también de los letrados del deportista, la Audiencia de Barcelona ha determinado su puesta en libertad bajo fianza de un millón de euros a la espera de sentencia firme. Las reacciones no se han hecho esperar. Su familia ha celebrado la decisión en redes sociales y, junto a su equipo legal, se ha puesto rápidamente en marcha para conseguir el dinero que permita la salida del futbolista de Brians 2, donde lleva en prisión provisional desde enero del año pasado.

Se espera que a su salida se instale en la vivienda de lujo que tiene en Esplugues de Llobregat, en Barcelona. Una casa de la que es propietario junto a su exmujer, Dinorah Santa Ana, construida en 2010 y que se dividió en dos partes cuando el matrimonio se divorció de manera amistosa en 2011, asignando el uso de la finca a los dos hijos que tienen en común, Dani y Victoria, hasta que estos tengan independencia económica y familiar. Es también el mismo hogar que compartió con su actual esposa, Joana Sanz, durante sus primeros años de amor.

Se trata de una villa de 655 metros cuadrados que cuenta con un gran jardín, piscina y gimnasio, con amplias estancias cuyos detalles hemos podido ver gracias a las publicaciones en redes sociales de la propia Joana Sanz. Lo que no sabemos es si la modelo le estará esperando cuando llegue. Por el momento, lo que ha hecho ha sido volver a desactivar sus redes sociales. No es la primera vez que adopta esta decisión. De hecho, lo hizo cuando se acercaba la fecha del juicio de su marido, a finales de 2023, para volver al mundo digital a mediados de febrero y hacer frente a la «constante lluvia de falsas informaciones», según argumentó, después de su declaración en el juzgado.

«Para empezar, es muy grave que se me acuse de falso testimonio y estoy tomando acciones legales en contra de los medios de comunicación que lo han iniciado y se han hecho eco de dicha acusación», se defendió entonces al tiempo que habló de «cinismo en este país» poniendo en duda que exista una libertad de expresión real: «Todos seguís el patrón de lo políticamente correcto por miedo de decir lo que realmente pensáis y que se os tiren encima», lamentó.

Antes de eso, Joana había vivido un importante distanciamiento de su marido, llegando a anunciar su ruptura e inminente divorcio, pero los trámites no siguieron adelante ante la negativa de Dani Alves de firmar la petición de su esposa que, con el paso de los días, volvió a posicionarse al lado del futbolista hasta llegar a declarar en su favor durante el juicio. Cuando Dani Alves salga de Brians 2, se espera que vuelva a su domicilio conyugal, donde reside Joana actualmente, ya que es el que el deportista indicó para establecer el arraigo y su localización. Aunque ella no se ha pronunciado, desde su entorno han transmitido que la modelo no tiene previsto volver a compartir techo con el deportista. Habrá que ver si, con Alves ya en la calle, la canaria decide seguir adelante con su matrimonio o retomar la idea del divorcio.

Mientras, además de abonar el millón de euros de fianza, Alves tendrá que entregar sus dos pasaportes, el español y el brasileño, y acudir al juzgado cada semana y cada vez que sea requerido.