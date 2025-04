Cumbre de famosos en el fiestón del Turronero para la comunión de su nieta

Joaquina Dueñas Domingo, 30 de junio 2024, 15:10 Comenta Compartir

Las fiestas que organiza José Luis López, más conocido como El Turronero, son de las que marcan época y la comunión de su nieta Carlota no podía ser menos. El empresario ha montado una auténtica feria con atracciones, túnel de globos, hinchables, pista de hielo y puestos de feriantes a la que no ha querido faltar nadie. Entre los invitados, además de vecinos del pueblo de Ubrique, de donde es oriundo El Turronero, y beneficiarios de su fundación, numerosos rostros conocidos como del mundo de la televisión, el arte, el periodismo o la farándula.

El exbanquero Mario Conde, padrino de la niña, ejerció como maestro de ceremonias en la celebración a la que no faltaron Carlos Herrera, Susanna Griso, una más que sorprendida por el evento María del Monte, Fiona Ferrer, Isabel González, Carmen Lomana, Nacho Abad, Bárbara Royo, Álex González, Pitingo, Miguel Ángel Acebes, los del Río, Susana Díaz, Santiago Segura, Espinosa de los Monteros o Cayetano Rivera Ordoñez, entre otros.

Por supuesto, no podía faltar en este día tan especial uno de los grandes amigos del empresario, Bertín Osborne, sin embargo, en esta ocasión, no fue él el protagonista de la fiesta. El cantante cedió este honor a Bárbara Rey y Arantxa del Sol, que acudió con su marido, Finito de Córdoba. Esta era la primera vez que se encontraban estas dos mujeres unidas por su enfrentamiento con Ángel Cristo, hijo de la vedette. Lejos de posicionarse en el conflicto mediático entre la presentadora y el hijo del domador, la madre de Sofía Cristo no quiso entrar a valorar lo sucedido entre su hijo y la esposa del torero durante su participación en 'Supervivientes'. Con una guerra familiar que se recrudece cada día prefirió poner el foco en lo bien que se lo estaba pasando. «Me encuentro estupendamente, rodeada con un montón de personas amigas y compañeras de toda la vida, estupendamente», zanjó.

Y aunque no quiso entrar en materia, no dejó pasar la oportunidad de hacer un comentario a favor de Arantxa: «Yo no hablo nada de eso, a parte a Arantxa la admiro un montón, así que no tengo nada más que decir».

Pero la fiesta dio mucho más de sí, incluso para dejar en el aire un presunto acercamiento romántico entre Hiba Abouk, separada del padre de sus hijos, el futbolista Achraf Hakimi, desde marzo de 2023, y Álvaro Muñoz Escassi, que acaba de romper con María José Suárez después de tres años de noviazgo.

Parece que ya en el hotel, al jinete y a la actriz les tocaron habitaciones muy próximas y el sevillano no dudó en ayudarle con el equipaje. Luego, les vieron juntos disfrutando de la fiesta y de los cacharritos, lo que ha desatado todo tipo de especulaciones. Conocido por su fama de galán y por sus numerosas conquistas, no parece una coincidencia que entre los 1.500 inviados a la fiesta, Abouk y Escassi decidieran compartir la mayor parte de la velada juntos. Habrá que esperar para ver si este encuentro es el principio de una bonita amistad o de algo más.