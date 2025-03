Cristina Pedroche, sobre su maternidad: «Me da pánico salir»

G. S. Miércoles, 16 de agosto 2023, 11:34 | Actualizado 15:07h. Comenta Compartir

Solo han pasado diez días desde que Cristina Pedroche pusiese el grito en el cielo por las críticas recibidas al presumir de cuerpazo tras el parto. Parecía anunciar un retiro temporal de las redes sociales, pero nada más lejos de la realidad. Si entonces desnudaba parcialmente su cuerpo, al mostrarlo en bikini, ahora desnuda su alma en un escrito en su cuenta de Instagram en el que no permite los comentarios.

En el texto, con motivo del primer mes de su primogénita, Laia, y, por tanto, de su primer mes como madre, narra con detalle como está viviendo su «intenso» postparto. «No es que tenga días buenos y otros malos -dice- es que en el mismo día tengo tantos cambios de humor que me está costando estar 'estable'».

«La niña es buenísima y casi ni llora pero cuando lo hace siento que me arañan el alma, como si se me desgarrara, me duele en un sitio que no sabía ni que existía. Lloro mucho y la mayoría de las veces no soy capaz de verbalizar ni el porqué», narra la presentadora, que detalla que en este mes no está saliendo nada de casa, «a andar un rato (con ella siempre) y poco más. Me da pánico salir». Una situación motivada por diversos temores: «Que si el porteo está bien puesto, que si llora y necesita teta donde me pongo, si va cómoda en el carro, si la silla del coche está bien, si tendrá frío o calor… Y aunque estoy trabajando en ello, la verdad, no me está resultando fácil».

Consciente de que tiene que relajarse para disfrutar del momento, no tiene reparos en desvelar que en la primera salida para comer fuera de casa, para celebrar el primer mes de vida de la pequeña Laia, dieron una vuelta con el carro y «me agarraba a él como si se me fuera la vida en ello (porque así lo siento), en los bordillos prácticamente cogía el carro al vuelo para que la beba no notara cambios bruscos», explica antes de agradecer el apoyo que está teniendo de distintos profesionales.

El cambio físico de Dabiz Muñoz

Horas después era su pareja, el cocinero Dabiz Muñoz, quien colgaba un post en su cuenta de lnstagram en el que mostraba en varias fotografías el cambio físico que ha sufrido en cuatro meses. En la imagen actual, en la que aparece con la camiseta levantada para lucir abdomen, se aprecia una perdida de peso y un mejor estado físico.

El cocinero ha explicado que al regresar de Semana Santa se hizo unos análisis de sangre y unas pruebas del aparato digestivo porque se sentía mal en general. «Los análisis salieron regular en glucosa, colesterol y un par de indicativos más que hicieron que el médico me sacase tarjeta amarilla. Además, estaba haciendo poco deporte, estaba cansado todo el día, dormía mal y con muy poca energía, y quien me conoce, sabe que soy un tipo hiperactivo y con energía casi ilimitada», explica sobre el comienzo del proceso.

«Quizás cuando era joven, me valía todo, pero está claro que a mis 43 años, tengo que cuidarme si quiero seguir haciendo todo con la máxima intensidad, dedicación, esfuerzo y sacrifico a la que estoy acostumbrado todos estos años», comenta el dueño de DiverXo. Por ello, tomó la decisión de acudir a un nutricionista hace cuatro meses y medio «y aprendí que no solo lo que comes importa. Cómo lo comes, cómo lo combinas y cuándo lo comes es lo más importante. Entendí como tiene que ser mi plato de comida cada día, que tiene que tener y que no, y lo extrapole a mi vida y mi trabajo, cosa difícil pero no imposible».

Un cambio de hábitos gracias al que se siente «muchísimo más creativo, atrevido en las ideas, rápido y productivo mentalmente. Muchos días me siento como un puto cohete», ha asegurado. «Evidentemente esto ha ido acompañado de mucho deporte, pero no solo correr como antes que me producía mil dolores y lesiones, ahora sigo corriendo, me flipa, pero lo cruzo con otros deportes que me divierten también mucho, como la bici, el pádel, el yoga… y sobre todo la fuerza. Ahhhh… y un secreto más, y muy importante en todo este proceso, casi 0% alcohol, solo muy esporádico y con mesura».

Un texto aplaudido por Pedroche, que por una publicación muy similar no solo no fue alabada como Muñoz, sino que fue muy criticada.