Cristina Pedroche se emociona al hablar de su hija en su vuelta a la televisión

Hace poco más de tres meses que Cristina Pedroche daba la bienvenida a su hija Laia, «tres meses del mejor día de mi vida. Acompañaba a mi hija a nacer de la mejor manera posible», escribía la presentadora, nombrada por Forbes como una de las 100 mujeres más influyentes de España. Una fecha que coincide con su regreso a la televisión, lo que hace que tenga que separarse de su pequeña más de lo que desearía. Así lo confesó este miércoles en 'Zapeando', donde no pudo evitar las lágrimas al hablar de cómo lo está llevando.

«Hoy, al principio, lo llevaba bien, pero he puesto una cámara para ir viendo a mi madre con mi hija y están ahí en el sofá… y me da mucha pena», relató. Y es que la madrileña sigue el minuto a minuto de su bebé gracias a la cámara que le permite verla cuando está fuera de casa. «Esto sí que es un 'Gran Hermano' y estoy enganchada», reconoció entre lágrimas.

Algo que posteriormente ratificaba en su perfil de Instagram: «Hoy parecía que estaba mejor. Pero ha sido empezar el programa y se me han saltado las lágrimas porque me ha dicho mi madre que me estaban viendo desde el sofá y me he venido abajo. Lo peor de todo es que se me coge la emoción a la garganta y no puedo ni hablar. Pero en unos minutos me he recompuesto y después ya ha ido mejor. Bueno, poco a poco. Mañana más».

Pedroche está viviendo con gran intensidad cada fase del nacimiento de su primogénita y de la evolución que su propio cuerpo y sus emociones. De hecho, hace unas semanas contaba lo que siente cuando escucha a su hija llorar: «Como si se me desgarrara, me duele en un sitio que no sabía ni que existía». Una atención a los detalles y una tensión que le hace cuestionárselo todo. «Me da pánico salir porque pienso que si el porteo está bien puesto, que si llora y necesita tenta donde me pongo, si va cómoda en el carro, si la silla de coche está bien, si tendrá frío o calor», publicó en un post de Instagram. Unas dudas que se mantienen desde la distancia ahora que ha vuelto al trabajo y tiene que dejarla durante horas.

En este tiempo, Cristina Pedroche también ha querido dar visibilidad a las consecuencias del postparto y así volvió a hacerlo en el tercer cumplemés de Laia. «Y sí, hay ratos malos, que lloro sin explicación, que me da mucha pena muchas cosas y que no me entiendo ni yo. Pero eso es el postparto, abandonar la mujer que era para dar la bienvenida a la nueva mujer que soy. Sigo pasando ese duelo. Así que no, hoy no hace tres meses del día más feliz de mi vida. Hoy es el día más feliz de mi vida, y mañana más», terminaba.

Igual está haciendo con las consecuencias físicas. En su día mostró su rápida recuperación corporal y ahora ha dado a conocer a través de una fotografía la cantidad de cabello que está perdiendo. «Yo sé que es normal y que esto es el efluvio telógeno del postparto y que es normal, las hormonas están volviendo a su sitio», ha reflexionado, pero no ha podido evitar pensar que estaba siendo «un poco exagerado», ya que está perdiendo una gran cantidad de cabello de su larga melena que es también una de sus señas de identidad.

